Карантин с пользой: в украинских зоопарках массовое пополнение в семьях животных
В зоопарке Луцка – пополнение, пишет RegioNews. Во время карантина в зоопарке дали потомство еноты-полоскуны и лемуры.
Лемурчик родился 13 марта. Рассказывают, что пушистик хорошо растет, а опекает его семья.
За своим чадом следит также и енот-полоскун.
Пол детей пока не известен, соответственно, малыши еще не имеют имен.
В Хмельницком зооуголке родилось трое львят. Африканские львы Тиара и Амур стали родителями. В этот раз у них родилась тройня. Малыши чувствуют себя хорошо, быстро набирают вес.
Тиара и Амур опытные родители. Это уже шестое их потомство. На тройню имеют большие планы. А именно, вернуть животных в дикую природу Африки. Предыдущее потомство хмельницких львов тоже вернули в дикую природу.
Это не единственное пополнение в зооуголке. Недавно здесь прибавилось енотов. Правда, кого и сколько – смотрители не знают, потому что мать прячет малышей от посторонних глаз. Когда малыши-енотики подрастут – их тоже планируют выпустить на волю. А еще во время карантина здесь родились ягнята. И даже дикие голуби, которые давно не имели пополнения, решили стать родителями.
Два сына и дочь – потомство харьковского верблюда Саши. Все три верблюдицы, живущих в Харьковском зоопарке (Шакира, Наташа и Юля) дали потомство во время карантина. Верблюдик Сеня родился 29 марта, 10 апреля – маленький Кирилл, а 14 апреля – девочка Эйприл.
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