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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
29 апреля 2020, 13:54 8

Карантин с пользой: в украинских зоопарках массовое пополнение в семьях животных

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29 апреля 2020, 13:54 8
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В Луцком зоопарке родились енотик и лемурчик, в Хмельницком - львята, ягнята и дикие голуби, а в Харьковском - верблюды!
В Луцком зоопарке родились енотик и лемурчик, в Хмельницком - львята, ягнята и дикие голуби, а в Харьковском - верблюды!

В зоопарке Луцка – пополнение, пишет RegioNews. Во время карантина в зоопарке дали потомство еноты-полоскуны и лемуры.

Лемурчик родился 13 марта. Рассказывают, что пушистик хорошо растет, а опекает его семья.

За своим чадом следит также и енот-полоскун.

Пол детей пока не известен, соответственно, малыши еще не имеют имен.

В Хмельницком зооуголке родилось трое львят. Африканские львы Тиара и Амур стали родителями. В этот раз у них родилась тройня. Малыши чувствуют себя хорошо, быстро набирают вес.

Тиара и Амур опытные родители. Это уже шестое их потомство. На тройню имеют большие планы. А именно, вернуть животных в дикую природу Африки. Предыдущее потомство хмельницких львов тоже вернули в дикую природу.

Это не единственное пополнение в зооуголке. Недавно здесь прибавилось енотов. Правда, кого и сколько – смотрители не знают, потому что мать прячет малышей от посторонних глаз. Когда малыши-енотики подрастут – их тоже планируют выпустить на волю. А еще во время карантина здесь родились ягнята. И даже дикие голуби, которые давно не имели пополнения, решили стать родителями.

Два сына и дочь – потомство харьковского верблюда Саши. Все три верблюдицы, живущих в Харьковском зоопарке (Шакира, Наташа и Юля) дали потомство во время карантина. Верблюдик Сеня родился 29 марта, 10 апреля – маленький Кирилл, а 14 апреля – девочка Эйприл.


Украина зоопарк животные дети карантин
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