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28 квітня 2020, 19:30 5

На Гідропарк сплавав, а до Авакова прискакав: порушник карантину натякнув на середньовіччя

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28 квітня 2020, 19:30 5
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Затриманий на київському пляжі відвіз міністру послання
Фото: Facebook Valentyn Buryanov
Затриманий на київському пляжі відвіз міністру послання

Валентин Бур'янов, затримання якого на столичному Гідропарку вже стало мемом, обрав вельми екстравагантний спосіб, щоб поскаржитися на порушення своїх конституційних прав.

Чоловік прискакав на коні до будівлі Міністерства внутрішніх справ, щоб передати звернення, передає RegioNews.

Бур'янов стверджує, що хотів не просто подати скаргу, але і показати, що в правоохоронній системі "запанувало середньовіччя". Крім того, чоловік вимагає провести службове розслідування дій поліцейських, які його затримували. Своє звернення, до речі, Бур'янов продублював поштою. Правда, він поскаржився, що в МВС не часто перевіряють ящик.

Соцмережі розділилися: частина підтримала боротьбу з системою, а частина засудила умисне порушення правил карантину, адже кількість хворих коронавірусом неухильно зростає.

Нагадаємо, Бур'янова затримали 6 квітня, у перший день дії посилених правил карантину. Чоловік спробував вплав дістатися до спортмайданчика. На нього склали адмінпротокол, але суд повернув документ поліцейським через порушення.


коронавірус Україна карантин Аваков МВС
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