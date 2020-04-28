На Гидропарк сплавал, а к Авакову прискакал: нарушитель карантина намекнул на средневековье

Задержанный на киевском пляже отвез министру послание

Фото: Facebook Valentyn Buryanov

Задержанный на киевском пляже отвез министру послание

Валентин Бурьянов, задержание которого на столичном Гидропарке уже стало мемом, выбрал весьма экстравагантный способ, чтобы пожаловаться на нарушение своих конституционных прав.

Мужчина прискакал на коне к зданию Министерства внутренних дел, чтобы передать обращение, передает RegioNews.

Бурьянов утверждает, что хотел не просто подать жалобу, но и подчеркнуть, что в правоохранительной системе "воцарилось средневековье”. Кроме того, мужчина требует провести служебное расследование действий полицейских, которые его задерживали. Свое обращение, к слову, Бурьянов продублировал по почте. Правда, он пожаловался, что в МВД не часто проверяют ящик.

Соцсети разделились: часть поддержала борьбу с системой, а часть осудила намеренное нарушение правил карантина, ведь количество больных коронавирусом неуклонно растет.

Напомним, Бурьянова задержали 6 апреля, в первый день действия усиленных правил карантина. Мужчина попробовал вплавь добраться до спортплощадки. На него составили админпротокол, но суд вернул документ полицейским из-за нарушений.