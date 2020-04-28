На Гидропарк сплавал, а к Авакову прискакал: нарушитель карантина намекнул на средневековье
Валентин Бурьянов, задержание которого на столичном Гидропарке уже стало мемом, выбрал весьма экстравагантный способ, чтобы пожаловаться на нарушение своих конституционных прав.
Мужчина прискакал на коне к зданию Министерства внутренних дел, чтобы передать обращение, передает RegioNews.
Бурьянов утверждает, что хотел не просто подать жалобу, но и подчеркнуть, что в правоохранительной системе "воцарилось средневековье”. Кроме того, мужчина требует провести служебное расследование действий полицейских, которые его задерживали. Свое обращение, к слову, Бурьянов продублировал по почте. Правда, он пожаловался, что в МВД не часто проверяют ящик.
Соцсети разделились: часть поддержала борьбу с системой, а часть осудила намеренное нарушение правил карантина, ведь количество больных коронавирусом неуклонно растет.
Напомним, Бурьянова задержали 6 апреля, в первый день действия усиленных правил карантина. Мужчина попробовал вплавь добраться до спортплощадки. На него составили админпротокол, но суд вернул документ полицейским из-за нарушений.
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