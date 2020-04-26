Рятувальники попереджають про сильний вітер та дощі: на Закарпатті знеструмлені 11 сіл
Про це повідомили в ДСНС, пише Regionews.
"За даними Гідрометцентру, протягом доби 26 квітня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності - жовтий)", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з цим українців закликали по можливості не виходити з дому, не ходити під лініями електропередач, рекламними банерами та щитами, а також по можливості не ходити біля дерев та не паркувати біля них автомобілі.
У той же час внаслідок відлиги та опадів на високогір’ї Івано-Франківської області та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.
Учора 25 квітня сильний поривчастий вітер та дощ спричинили знеструмлення 11 населених пунктів у чотирьох районах Закарпатської області.
Знеструмлення відбулося у результаті падіння дерев. Без електроенергії залишилися 11 населених пунктів у Хустському, Берегівському, Виноградівському та Великоберезнянському районах.
Крім цього, вітер повалив 8 дерев на автошляхи у Берегівському, Свалявському, Іршавському районах та місті Мукачево.
За попередньою інформацією, дерева було розпилено та усунено з місць їх падіння. Транспортний рух забезпечено, постраждалих немає.
- 14:58 26 квітня Україна відновила авіаперельоти для евакуації громадян з-за кордону
- 14:41 26 квітня В Україні коронавірусом захворіли майже 1700 медпрацівників
- 13:49 26 квітня Голова Хмельницької ОДА Габінет став донором крові
- 13:30 26 квітня У Києві злочинна група продавала немовлят за кордон
- 13:10 26 квітня До Чорнобиля приїхав Володимир Зеленський
- 12:52 26 квітня Бунт через коронавірус: у Чернівецькому СІЗО троє ув’язнених перерізали собі вени
- 12:25 26 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
- 14:11 23 квітня Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
- 16:20 19 квітня Спалах COVID-19 в Україні: у МОЗ назвали причину