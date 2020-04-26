Рятувальники попереджають про сильний вітер та дощі: на Закарпатті знеструмлені 11 сіл

Сьогодні, 26 квітня по всій Україні оголосили жовтий рівень небезпеки через сильні пориви вітру

Фото: ДСНС України

Сьогодні, 26 квітня по всій Україні оголосили жовтий рівень небезпеки через сильні пориви вітру

Про це повідомили в ДСНС, пише Regionews.

"За даними Гідрометцентру, протягом доби 26 квітня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності - жовтий)", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим українців закликали по можливості не виходити з дому, не ходити під лініями електропередач, рекламними банерами та щитами, а також по можливості не ходити біля дерев та не паркувати біля них автомобілі.

У той же час внаслідок відлиги та опадів на високогір’ї Івано-Франківської області та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека.

Учора 25 квітня сильний поривчастий вітер та дощ спричинили знеструмлення 11 населених пунктів у чотирьох районах Закарпатської області.

Знеструмлення відбулося у результаті падіння дерев. Без електроенергії залишилися 11 населених пунктів у Хустському, Берегівському, Виноградівському та Великоберезнянському районах.

Крім цього, вітер повалив 8 дерев на автошляхи у Берегівському, Свалявському, Іршавському районах та місті Мукачево.

За попередньою інформацією, дерева було розпилено та усунено з місць їх падіння. Транспортний рух забезпечено, постраждалих немає.