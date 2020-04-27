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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
27 квітня 2020, 08:28 15

Війна на Донбасі: за добу 11 обстрілів, втрат немає

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27 квітня 2020, 08:28 15
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Упродовж доби 26 квітня в зоні проведенення ООС противник обстрілював позиції українських військових із мінометів, протитанкових гранатометів і навіть бойових машин піхоти
Фото: flickr
Упродовж доби 26 квітня в зоні проведенення ООС противник обстрілював позиції українських військових із мінометів, протитанкових гранатометів і навіть бойових машин піхоти

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Позиції ЗСУ біля Лебединського були обстріляні із БМП-2, гранатометів і кулеметів. По оборонцях Широкиного окупанти двічі вели вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2, а також мінометів калібру 120 та 82 мм і ручних протитанкових гранатометів.

Зранку та ввечері 26 квітня опорні пункти Об’єднаних сил неподалік Богданівки були обстріляні із міномету 82-го калібру, а також із протитанкових гранатометів. А по оборонцях Новотроїцького ворог застосував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Біля Старогнатівки наші воїни зафіксували ворожий вогонь з автоматичного станкового гранатомета. По українських захисниках неподалік Новотошківського збройні формування Російської Федерації випустили 9 мін 82-го калібру.

Неспокійно було і біля населеного пункту Хутір Вільний, там противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В районі Кримського ворожі найманці випустили шість артилерійських снарядів 152-го калібру. Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було.

Повідомляється, що Об'єднані сили на усі обстріли дали противнику результативну відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну активність.

Нагадаємо, 25 квітня збройні формування РФ 16 разів порушили режим припинення вогню. Поранили одного українського військового.


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