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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
27 апреля 2020, 08:28 17

Война на Донбассе: за сутки 11 обстрелов, потерь нет

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27 апреля 2020, 08:28 17
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В течение суток 26 апреля в зоне проведенення ООС противник обстреливал позиции украинских военных из минометов, противотанковых гранатометов и даже из вооружения боевых машин пехоты
Фото: flickr
В течение суток 26 апреля в зоне проведенення ООС противник обстреливал позиции украинских военных из минометов, противотанковых гранатометов и даже из вооружения боевых машин пехоты

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Позиции ВСУ у Лебединского были обстреляны из БМП-2, гранатометов и пулеметов. По защитниках Широкино оккупанты дважды вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2, а также минометов калибра 120 и 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Утром и вечером 26 апреля опорные пункты Объединенных сил неподалеку Богдановки были обстреляны из миномета 82-го калибра, а также из противотанковых гранатометов. А по защитникам Новотроицкого враг применил станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

У Старогнатовки наши воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета. По украинским защитникам неподалеку Новотошковского вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 9 мин 82-го калибра.

Неспокойно было и у населенного пункта Хутор Вольный, там противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе Крымского вражеские наемники выпустили шесть артиллерийских снарядов 152-го калибра. Потерь за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

Сообщается, что Объединенные силы на все обстрелы дали противнику результативную ответ, заставив оккупантов прекратить преступную активность.

Напомним, 25 апреля вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. Ранили одного украинского военного.


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