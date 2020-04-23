Російський телехолдинг збирав інформацію про користувачів в окупованому Криму
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ
Слідчі Служби безпеки України викрили холдинг російських телекомунікаційних компаній на негласному отриманні інформації, а також блокуванні українських інтернет-ресурсів на території півострову. Так, директор одного з товариств, що входить в холдинг, підключив у Криму власну телекомунікаційну мережу до апаратно-програмних комплексів, які діють в інтересах ФСБ РФ
"Президент холдингу наразі переховується від слідства у США. Громадянину РФ, який був пособником, оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України", - йдеться у повідомлені.
У межах досудового розслідування розпочатого слідчими СБУ за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, здійснено повідомлення про підозру президенту і кінцевому бенефіціарному власнику російського холдингу та юристу групи телекомкомпаній.
Довідка: до групи російського холдінгу входить 15 юридичних осіб, які очолюються єдиним керівництвом. Указана холдингова компанія надавала телекомунікаційні послуги українським державним установам та товариствам.
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