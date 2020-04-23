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23 апреля 2020, 17:52 4

Российский телехолдинг собирал информацию о пользователях в оккупированном Крыму

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23 апреля 2020, 17:52 4
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Российские телекоммуникационные компании подпольно собирали из интернета информацию пользователе в аннексированном Крыму
Фото: pexels
Российские телекоммуникационные компании подпольно собирали из интернета информацию пользователе в аннексированном Крыму

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ

Следователи Службы безопасности Украины разоблачили холдинг российских телекоммуникационных компаний на негласном получении информации, а также блокировании украинских интернет-ресурсов на территории полуострова. Так, директор одного из обществ, которое входит в холдинг, подключил в Крыму собственную телекоммуникационную сеть к аппаратно-программным комплексам, которые действуют в интересах ФСБ РФ

"Президент холдинга пока скрывается от следствия в США. Гражданину РФ, который был пособником, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования, начатого следователями СБУ по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 УК Украины, а также по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины сообщено о подозрении президенту и конечному бенефициарному владельцу российского холдинга и юристу группы компаний.

Справка: в группу российского холдинга входит 15 юридических лиц, которые возглавляет единое руководств. Холдинговая компания предоставляла телекоммуникационные услуги украинским государственным учреждениям и обществам.


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