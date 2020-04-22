Показали, как военные ВСУ проходят обсервацию

Украинские военные, которые имеют подозрение на коронавирус. проходят 14-дневную обсервацию в Центре медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения Министерства обороны "Трускавецкий”

Фото:depositphotos

Украинские военные, которые имеют подозрение на коронавирус. проходят 14-дневную обсервацию в Центре медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения Министерства обороны "Трускавецкий”

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на АрміяInform.

Сейчас в "Трускавецком” на обсервации находятся 15 военнослужащих Сухопутных войск и 2 военнослужащие ВМС ВС Украины, которые вернулись с обучения в Литве. Они живут в изолированных комнатах, которые расположены на одном этаже. Дважды в день их осматривают врачи и измеряют температуру.

Кроме этого, по установленному графику проводят дезинфекцию коридоров, комнат отдыха, после еды посуду обрабатывают специальным раствором.

"Прежде чем принять людей на обсервацию, мы тщательно подготовились. Провели специальные занятия с персоналом, обсудили условия медицинского осмотра прибывших и ежедневного мониторинга состояния их здоровья. Отдельное внимание уделили мероприятиям по дезинфекции всего санаторного комплекса и автомобилей, которые будут привозить на обсервацию военнослужащих”, - сказал руководитель учреждения Василий Вовчанский.

Напомним, что для предотвращения распространения COVID-19 в ВСУ и противодействия заболеванию для военных ввели новые ограничения. Отныне даже грузовая техника, которая привозит для военной бригады продукты питания, воду и топливо каждый раз на въезде в палаточные городки проходит дезинфекцию.

Как передавали RegioNews, 18 апреля в ВСУ обнаружили 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.