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22 квітня 2020, 11:57 3

На Херсонщині 72 хворих на COVID-19: двох пенсіонерів госпіталізували у важкому стані

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22 квітня 2020, 11:57 3
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В Херсонській області на короновірус захворіло вже 72 людини, двоє літніх пацієнтів наразі у важкому стані
Фото: Херсонська ОДА
В Херсонській області на короновірус захворіло вже 72 людини, двоє літніх пацієнтів наразі у важкому стані

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.

Станом на сьогодні, 22 квітня, з 72 випадків COVID-19 - 1 летальний, 10 пацієнтів одужали.

За минулу добу лабораторно підтвердили ще 2 випадки коронавірусу – обидва в м.Херсон. Серед захворівших 66-річна жінка та 75-річний чоловік, які на момент виявлення вірусу перебували в медичних закладах з діагнозом пневмонія. Пацієнтів переведено до Херсонської обласної інфекційної лікарні. Наразі їх стан важкий: вони отримують кисень, підключення до апарату ШВЛ не потребують.

Нині встановлюється коло контактних осіб та медичних працівників для проведення ПЛР досліджень.

Варто зазначити, що експертам не вдалося з’ясувати від кого заразиласякоронавірусом трирічна дитина в Нововоронцовському районі.

Як повідомив на брифінгу 21 квітня керівник штабу з НС Юрій Ромаскевич, дитина поступив в медустанову з діагнозом пневмонія, коронавірус у нього виявили при ПЛР-тестуванні.

"У Нововоронцовському районі ми не змогли виявити, звідки дитина отримала covid-інфекцію. Але на сьогодні всі 36 тестів, які були відібрані у медиків, які надавали йому медичну допомогу, а також у тих, з ким контактувала дитина, дали негативний результат", - підкреслив він.


коронавірус карантин Херсонська ОДА COVID-19
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