Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, четверо ранены

От начала суток вооруженные формирования РФ 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил

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От начала суток вооруженные формирования РФ 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб Операции о'объединенных сил.

Обстрелы зафиксированы возле Авдеевки, Тарамчука, Опросного и Песков, также неподалеку Гнутового, Каменки, Марьинки, возле населенного пункта Шумы, Новоалександровки и Крымского.



Трое военнослужащих ранены, а один потерпел боевого поражения. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Напомним, на Пасху российско-оккупационные войска, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, шесть раз обстреляли позиции Овс.