Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, четверо ранены
От начала суток вооруженные формирования РФ 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил
От начала суток вооруженные формирования РФ 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб Операции о'объединенных сил.
Обстрелы зафиксированы возле Авдеевки, Тарамчука, Опросного и Песков, также неподалеку Гнутового, Каменки, Марьинки, возле населенного пункта Шумы, Новоалександровки и Крымского.
Трое военнослужащих ранены, а один потерпел боевого поражения. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Напомним, на Пасху российско-оккупационные войска, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, шесть раз обстреляли позиции Овс.
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