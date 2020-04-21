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ООС: на Пасху оккупанты шесть раз обстреляли позиции украинских военных
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21 апреля 2020, 08:27 16

Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, четверо ранены

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21 апреля 2020, 08:27 16
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От начала суток вооруженные формирования РФ 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил
Фото: flickr
От начала суток вооруженные формирования РФ 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб Операции о'объединенных сил.
Обстрелы зафиксированы возле Авдеевки, Тарамчука, Опросного и Песков, также неподалеку Гнутового, Каменки, Марьинки, возле населенного пункта Шумы, Новоалександровки и Крымского.


Трое военнослужащих ранены, а один потерпел боевого поражения. В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Напомним, на Пасху российско-оккупационные войска, несмотря на установленный на Донбассе режим всеобъемлющего и бессрочного прекращения огня, шесть раз обстреляли позиции Овс.


Донбасс ООС боевики АТО Донецкая область Луганская область
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