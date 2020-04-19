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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
19 квітня 2020, 14:35 22

Повідомили, скільки дітей хворіє на COVID-19

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19 квітня 2020, 14:35 22
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З початку епідемії коронавірусу в Україні на атипову пневмонію легень захворіли 358 дітей
Фото: Pixabay
З початку епідемії коронавірусу в Україні на атипову пневмонію легень захворіли 358 дітей

Такі дані повідомили у МОЗ України на брифінгу 19 квітня, передають RegioNews.

199 хворих дітей - молодше 9 років.

Протягом 18 квітня захворіли 343 особи, з них 26 дітей та 53 медичні працівники. Госпіталізовано 97 осіб. Зафіксовано 8 летальних випадків. 72 особи одужали, серед них 1 дитина та 12 медичних працівників.

У 243 лікарнях першої хвилі, визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою, є 2071 апарат штучної вентиляції легень. Наразі задіяно 175 апаратів, тобто трохи більше 8%.

Нагадаємо, що 18 квітня у світі діагностували 81 287 заражень COVID-19. У світі з 2 328 124 випадків захворювання 594 192 особи одужали та 160 518 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

За даними МОЗ України осередками поширення COVID-19 стали три церкви та Києво-Печерська Лавра. Офіційно підтверджено, що небезпечну інфекцію виявили у владики Павла.

У місті Заліщики Тернопільської області саме священик став першим хворим на коронавірусну хворобу. У Мукачевому Закарпатської області 69-річна місцева жителька, у якої першої в області було підтверджено коронавірусну інфекцію, співала у церковному хорі та заразила не менше 19 осіб. У Миколаївській області дві людини інфікувалися під час відвідин спільних церковних богослужінь.

Як писали RegioNews раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що Китай міг би вчасно зупинити розповсюдження коронавірусу планетою, але не зробив цього.




коронавірус звіт хворі МОЗ
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