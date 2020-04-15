Новим прокурором Дніпропетровської області став Олександр Панченко
Олександра Панченка призначили новим прокурором Дніпропетровської області. До цього державний обвинувач очолював Павлоградську місцеву прокуратуру
Олександра Панченка призначили новим прокурором Дніпропетровської області. До цього державний обвинувач очолював Павлоградську місцеву прокуратуру
Про це пише RegioNews з посиланням на one.kr.ua.
Олександр Панченко почав свою трудову діяльність у 2001 році полі закінчення Національної академії їм. Ярослава Мудрого. Працював прокурором в Бабушкінському районі Дніпра.
У квітні 2014 року Панченко перевели в апарат прокуратури Дніпропетровської області на посаду начальника управління правозахисної діяльності протидії корупції у сфері транспорту.
У 2015 році Олександр Панченко очолив Павлоградську прокуратуру.
До Панченко посаду керівника прокуратури Дніпропетровської області обіймав Роман Токар. У жовтні 2019 року його зняв з посади колишній генпрокурор Руслан Рябошапка. З жовтня 2019 року відомством керував перший заступник прокурора області, старший радник юстиції Роман Сосків.
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