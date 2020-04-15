Новим прокурором Дніпропетровської області став Олександр Панченко

Олександра Панченка призначили новим прокурором Дніпропетровської області. До цього державний обвинувач очолював Павлоградську місцеву прокуратуру

Фото: gorod.dp.ua

Олександра Панченка призначили новим прокурором Дніпропетровської області. До цього державний обвинувач очолював Павлоградську місцеву прокуратуру

Про це пише RegioNews з посиланням на one.kr.ua.

Олександр Панченко почав свою трудову діяльність у 2001 році полі закінчення Національної академії їм. Ярослава Мудрого. Працював прокурором в Бабушкінському районі Дніпра.

У квітні 2014 року Панченко перевели в апарат прокуратури Дніпропетровської області на посаду начальника управління правозахисної діяльності протидії корупції у сфері транспорту.

У 2015 році Олександр Панченко очолив Павлоградську прокуратуру.

До Панченко посаду керівника прокуратури Дніпропетровської області обіймав Роман Токар. У жовтні 2019 року його зняв з посади колишній генпрокурор Руслан Рябошапка. З жовтня 2019 року відомством керував перший заступник прокурора області, старший радник юстиції Роман Сосків.