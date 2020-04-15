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15 квітня 2020, 10:46 10

Новим прокурором Дніпропетровської області став Олександр Панченко

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15 квітня 2020, 10:46 10
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Олександра Панченка призначили новим прокурором Дніпропетровської області. До цього державний обвинувач очолював Павлоградську місцеву прокуратуру
Фото: gorod.dp.ua
Олександра Панченка призначили новим прокурором Дніпропетровської області. До цього державний обвинувач очолював Павлоградську місцеву прокуратуру

Про це пише RegioNews з посиланням на one.kr.ua.

Олександр Панченко почав свою трудову діяльність у 2001 році полі закінчення Національної академії їм. Ярослава Мудрого. Працював прокурором в Бабушкінському районі Дніпра.

У квітні 2014 року Панченко перевели в апарат прокуратури Дніпропетровської області на посаду начальника управління правозахисної діяльності протидії корупції у сфері транспорту.

У 2015 році Олександр Панченко очолив Павлоградську прокуратуру.

До Панченко посаду керівника прокуратури Дніпропетровської області обіймав Роман Токар. У жовтні 2019 року його зняв з посади колишній генпрокурор Руслан Рябошапка. З жовтня 2019 року відомством керував перший заступник прокурора області, старший радник юстиції Роман Сосків.


кадри прокуратура прокурор Дніпро Дніпропетровська область
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