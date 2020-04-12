В Одеській області перша смерть від Covid-19

Першу смерть від коронавірусної інфекції зафіксували в Одеській області

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Першу смерть від коронавірусної інфекції зафіксували в Одеській області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на главу Одеської ОДА Максима Куцого.

За словами Куцого, це перший летальний випадок пацієнта з коронавірусом в області.

"Пішла з життя пацієнтка 1959 року в Подольську. Висловлюю свої глибокі співчуття близьким і рідним. Вірус наступає", - повідомив він.

Всього в Одеському регіоні зафіксували 67 випадків коронавіруса, з них 29 пацієнтів знаходяться в Одесі.

Станом на 9:00 12-го квітня отримано 4 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. Всі захворілі - з міста Подольськ. 4 жінки у віці від 38 до 65 років.

Нагадаємо, що фахівці вже готові озвучити результати перевірки, чому від коронавіруса найбільше померло людей в Івано-Франківській області.