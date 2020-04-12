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12 апреля 2020, 15:13 7

В Одесской области первая смерть от Covid-19

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12 апреля 2020, 15:13 7
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Первую смерть от коронавирусной инфекции зафиксировали в Одесской области
Фото: pexels
Первую смерть от коронавирусной инфекции зафиксировали в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОГА Максима Куцого.

По словам Куцого, это первый летальный случай пациента с коронавирусом в области.

"Ушла из жизни пациентка 1959 года в Подольске. Выражаю свои глубокие соболезнования близким и родным. Вирус наступает", - сообщил он.

Всего в Одесском регионе зафиксировали 67 случаев коронавируса, из них 29 пациентов находятся в Одессе.

По состоянию на 9:00 12-го апреля получено 4 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все заболевшие - из города Подольск. 4 женщины в возрасте от 38 до 65 лет.

Напомним, что специалисты уже готовы озвучить результаты проверки, почему от коронавируса больше всего умерло людей в Ивано-Франковской области.


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