В Одесской области первая смерть от Covid-19
Первую смерть от коронавирусной инфекции зафиксировали в Одесской области
Первую смерть от коронавирусной инфекции зафиксировали в Одесской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОГА Максима Куцого.
По словам Куцого, это первый летальный случай пациента с коронавирусом в области.
"Ушла из жизни пациентка 1959 года в Подольске. Выражаю свои глубокие соболезнования близким и родным. Вирус наступает", - сообщил он.
Всего в Одесском регионе зафиксировали 67 случаев коронавируса, из них 29 пациентов находятся в Одессе.
По состоянию на 9:00 12-го апреля получено 4 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Все заболевшие - из города Подольск. 4 женщины в возрасте от 38 до 65 лет.
Напомним, что специалисты уже готовы озвучить результаты проверки, почему от коронавируса больше всего умерло людей в Ивано-Франковской области.
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