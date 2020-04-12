Хворі з однієї релігійної громади: в Миколаївській області зареєстровано два нових випадки COVID-19

У Миколаївській області в Вознесенському районі виявлено ще два випадки захворювання на коронавірус

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У Миколаївській області в Вознесенському районі виявлено ще два випадки захворювання на коронавірус

Про це повідомляє Миколаївська ОДА, передає RegioNews.

Так, ці дві людини входять в коло спілкування двох жінок, у яких коронавірус виявили напередодні. В ОДА повідомляють, що обидві контактні особи відносяться до тісного кола спілкування з хворими за релігійною ознакою. Мова йде про спільне служіннях на дому. Один хворий також у Воронці, другий – у Вознесенську.

В даний час тривають протиепідемічні заходи у вогнищі і проводиться визначення розширеного кола контактних осіб з метою їх лабораторного дослідження

"11 квітня всього було обстежено 31 людина, матеріал для проведення досліджень доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України". За результатами лабораторних досліджень 12 квітня виявлено два підтверджених випадки COVID-19 серед обстежених контактних осіб", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Миколаївській області в селі, де були зафіксовані випадки захворювання на коронавірус встановлюють пункти пропуску.