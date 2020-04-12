10:12  12 квітня
Обстріл в ООС: поранені троє українських військових
12:46  12 квітня
У Києві на коронавірус захворіло 416 лююдей – Кличко
14:29  12 квітня
Українським вченим обіцяють мільйон доларів за вакцину від коронавірусу
UA | RU
UA | RU
12 квітня 2020, 14:46 10

Хворі з однієї релігійної громади: в Миколаївській області зареєстровано два нових випадки COVID-19

Читайте также
на русском языке
12 квітня 2020, 14:46 10
Читайте также на русском языке
У Миколаївській області в Вознесенському районі виявлено ще два випадки захворювання на коронавірус
Фото: pexels
У Миколаївській області в Вознесенському районі виявлено ще два випадки захворювання на коронавірус

Про це повідомляє Миколаївська ОДА, передає RegioNews.

Так, ці дві людини входять в коло спілкування двох жінок, у яких коронавірус виявили напередодні. В ОДА повідомляють, що обидві контактні особи відносяться до тісного кола спілкування з хворими за релігійною ознакою. Мова йде про спільне служіннях на дому. Один хворий також у Воронці, другий – у Вознесенську.

В даний час тривають протиепідемічні заходи у вогнищі і проводиться визначення розширеного кола контактних осіб з метою їх лабораторного дослідження

"11 квітня всього було обстежено 31 людина, матеріал для проведення досліджень доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ "Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України". За результатами лабораторних досліджень 12 квітня виявлено два підтверджених випадки COVID-19 серед обстежених контактних осіб", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Миколаївській області в селі, де були зафіксовані випадки захворювання на коронавірус встановлюють пункти пропуску.


коронавірус Миколаївська ОДА карантин МОЗ Миколаїв
Українським вченим обіцяють мільйон доларів за вакцину від коронавірусу
12 квітня 2020, 14:29
Про вихід з карантину можна буде говорити, якщо українці сидітимуть дома на Великодні свята - Ляшко
12 квітня 2020, 13:59
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
12 квітня 2020, 13:46
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
09 квітня 2020, 18:33
Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
08 квітня 2020, 17:53
Всі будівельні проєкти міністра Чернишова провалилися. Стали відомі деталі
05 квітня 2020, 12:02
У Чернівцях вбили кримінального авторитета на прізвисько "Пача"
05 квітня 2020, 12:52
Останні Популярні
Олександр Хорсуненко
Ірина Федоляк
Інна Усачова
Всі блоги »
Уроки зроблені, а знань немає. Як українські школярі вчаться на карантині
10 квітня 2020, 12:10
Черкащина: хто контролює 80% автовокзалів регіону
09 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Рінат Ахметов
Куратор по боротьбі з COVID-19 в Івано-Франківській, Львівській, Донецькій та Луганській областях
Косюк Юрій
Куратор Вінницької та Черкаської областей по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »