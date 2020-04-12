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12 квітня 2020, 13:59 29

Про вихід з карантину можна буде говорити, якщо українці сидітимуть дома на Великодні свята - Ляшко

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12 квітня 2020, 13:59 29
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Якщо українці не виходитимуть із дому на Великодні свята, то з карантину можна буде виходити з 24 квітня
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України
Якщо українці не виходитимуть із дому на Великодні свята, то з карантину можна буде виходити з 24 квітня

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю LB, передає RegioNews.

Ляшко зауважив, що прогнозувати ситуацію важко, оскільки це новий вид збудника, і він може повести себе несподівано. Проте він зазначив, що головне дотримуватися карантину і тоді ситуація в країні змінеться.

Також він наголосив, що пік захворюваності буде 17-го квітня. Але динаміка може бути різна.

"Якщо будемо дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати карантин на Великодні свята, то, в принципі, вже скоро побачимо позитивну динаміку і з 24-го квітня ми розпочнемо виходити карантину", - повідомив він.

Також він назвав, які будуть перші послаблення умов карантину.

"Будемо дивитись, будемо думати. Можливо, відновимо саме прогулянки в парку", наголосив він.

Нагадаємо, що церковнослужителі УПЦ закликали українців у Вербну неділю залишатися вдома та творити добрі справи з власної оселі: молитися або надсилати пожертви.


коронавірус карантин МОЗ COVID-19 Віктор Ляшко
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