Про вихід з карантину можна буде говорити, якщо українці сидітимуть дома на Великодні свята - Ляшко

Якщо українці не виходитимуть із дому на Великодні свята, то з карантину можна буде виходити з 24 квітня

Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Якщо українці не виходитимуть із дому на Великодні свята, то з карантину можна буде виходити з 24 квітня

Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю LB, передає RegioNews. Ляшко зауважив, що прогнозувати ситуацію важко, оскільки це новий вид збудника, і він може повести себе несподівано. Проте він зазначив, що головне дотримуватися карантину і тоді ситуація в країні змінеться. Також він наголосив, що пік захворюваності буде 17-го квітня. Але динаміка може бути різна. "Якщо будемо дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати карантин на Великодні свята, то, в принципі, вже скоро побачимо позитивну динаміку і з 24-го квітня ми розпочнемо виходити карантину", - повідомив він. Також він назвав, які будуть перші послаблення умов карантину. "Будемо дивитись, будемо думати. Можливо, відновимо саме прогулянки в парку", наголосив він. Нагадаємо, що церковнослужителі УПЦ закликали українців у Вербну неділю залишатися вдома та творити добрі справи з власної оселі: молитися або надсилати пожертви.

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