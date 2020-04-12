Про вихід з карантину можна буде говорити, якщо українці сидітимуть дома на Великодні свята - Ляшко
Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю LB, передає RegioNews.
Ляшко зауважив, що прогнозувати ситуацію важко, оскільки це новий вид збудника, і він може повести себе несподівано. Проте він зазначив, що головне дотримуватися карантину і тоді ситуація в країні змінеться.
Також він наголосив, що пік захворюваності буде 17-го квітня. Але динаміка може бути різна.
"Якщо будемо дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати карантин на Великодні свята, то, в принципі, вже скоро побачимо позитивну динаміку і з 24-го квітня ми розпочнемо виходити карантину", - повідомив він.
Також він назвав, які будуть перші послаблення умов карантину.
"Будемо дивитись, будемо думати. Можливо, відновимо саме прогулянки в парку", наголосив він.
Нагадаємо, що церковнослужителі УПЦ закликали українців у Вербну неділю залишатися вдома та творити добрі справи з власної оселі: молитися або надсилати пожертви.
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