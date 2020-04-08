Український лікар Гліб Беглов разом із колегами добровільно поїхав до Італії для боротьби із пандемією

Фото: Cторінка Гліба Беглова у Facebook

Український лікар Гліб Беглов разом із колегами добровільно поїхав до Італії для боротьби із пандемією

На своїй сторінці у Facebook він поділився враженнями про спільні проблеми української та італійської медицини, а також про різницю у ставленні до карантину в Україні та Європі

RegioNews пропонує уривки з постів Гліба Беглова, в яких він розповідає про свою роботу.

"Ми перебуваємо в центрі адміністративної одиниці - одному з регіонів Італії на східному узбережжі, в містечку з населенням близько 95 тисяч людей. Це щось на кшталт нашої області. Регіон в свою чергу поділений на провінції. Центральна лікарня регіону знаходиться в нашому місті. За кількістю показників цей регіон стрімко наближається до відомої нам Ломбардії. Наразі тут близько 5000 випадків хвороби і більше 600 з них летальні.

Лікарні швидко перепрофілювали. Наша перетворилася на інфекційну і приймає лише пацієнтів з COVID - 19, а решту пацієнтів приймають лікарні в інших містах навколо", - описує Гліб місце свого перебування.

"Відношення до особистого захисту серйозне. На уніформу, вдягається хірургічний халат, маска N95, великі лижні окуляри, шапочка і дві пари рукавичок. Верхня пара фіксується лейкопластирем до халату. Зверху на маску N95 вдягається звичайна хірургічна маска. Перед підходом до кожного нового пацієнта, вдягається третя пара рукавичок, яка після цього знімається.

Окуляри пітніють зсередини і під кінець чергування на внутрішній поверхні утворюються маленькі струмочки рідини, через що працювати стає важко.

Весь одяг одноразовий, окрім окулярів, які відправляються на дезінфекцію, і знімається кожного разу, коли покидаєш відділення. Виходити можна вільно, лише потрібно попередити про те, що виходиш та зняти весь одяг, окрім уніформи. Вона знімається в кінці чергування і залишається в кошику для білизни. На ранок на тебе чекає все нове", - пише лікар.

"У відділенні є невеличка кімната для персоналу, в якій є вода, фрукти, шоколад, йогурти. Це все привозять волонтери. Оскільки лікарня перепрофільована під пацієнтів з коронавірусом, відділення в якому я працюю не пристосовано для такої роботи персоналу. Раніше це було звичайне хірургічне відділення. Окрім цього на поверсі є кімната для відвідувачів, яка зараз порожня. В ній стоять автомати де за пару євро можна купити каву, солодощі, снеки та напої", - описує медик будні лікарів.

В епіцентрі (не тому, де продають шпалери). Ми знаходимося в центрі адміністративної одинниці - одному з регіонів... Опубліковано Glib Belgov Понеділок, 6 квітня 2020 р.

В іншому пості Гліб Беглов ділиться роздумами про дотримання правил карантину і суспільну відповідальність кожного:

"За п'ять годин шляху з одного узбережжя на інше, я не побачив жодної людини на вулицях. Інколи зустрічалися поодинокі машини, але найчастіше на багато кілометрів навколо не було жодної. Це дуже контрастує з київськими карантинними корками на дорогах. Тут страх скував країну. Враження, що в одну мить люди просто зникли...

Темпи розповсюдження хвороби змушують людей дотримуватися правил. Існує всього три причини за яких можна вийти на вулицю - якщо необхідно піти на роботу, а працює всього декілька установ (екстрені служби, магазини, банки але без доступу відвідувачів, аптеки), сходити в магазин і вигуляти собаку.

Дотримання правил контролюється поліцією. За порушення штраф від 300 до 3000 євро. Якщо на вулиці зупинять хворого на коронавірус, йому загрожує ув'язнення. Коли я іду в лікарню то бачу поодиноких людей, які побачивши зустрічну людину ховаються в провулках і з'являються лише тоді, коли я зникаю з поля зору.

Відношення до дотримання засобів безпеки залежить від кожного італійця. В будь яких місцях обслуговування (аптеки, магазини, готелі) лише одна людина може перебувати біля стійки обслуговування", - пише Гліб про карантинні обмеження.

"…Ця ситуація обнулила всі наші видумані стилі життя, змушуючи озирнутися навколо. В сусідніх квартирах та будинках сидять такі самі люди і вірусу байдуже який у кожного розмір гаманця. Всіх забере одна і та сама швидка і привезе в ту саму лікарню, яка однаково не готова до прийому продавця з магазину чи власника компанії, на першому поверсі будинку якого стоїть мерседес s-класу.

Тут це відчувається вже. В Україні ще не всі це зрозуміли. Ще немає цього відчуття спільної країни, яку одні тривалий час будували, а інші в той же самий час обкрадали. А тепер всі опинилися поруч один з одним і високі паркани будинків не захищають від госпіталізації в одну і ту саму Олександрівську лікарню.

Кожне порушення карантину одними - це небезпека для будь кого іншого. Так само і кожна корупція це крадіжка демократії у всіх, а кожна маленька таємниця на державному рівні, це брехня всім і в тому числі собі.

Виявилося, що брехня про стан медицини вилазить правдою, так само як в 2014-му брехня про стан армії вилізла назовні. Вся радянська система побудована на брехні, ламається і рветься на шматки зараз, бо спільна проблема настільки спільна, що ті хто брехав про працюючу систему медицини тепер так само шукають ШВЛ, оскільки він може знадобитися не комусь уявному, а самому собі.

А медики за 4000-8000 грн зарплати будуть лікувати однаково всіх не зважаючи на посади. Не вистачає всього. Від ШВЛ до інтубаційних трубок.

Нарешті стало зрозуміло, що суспільна відповідальність це не щось ефімерне. Це сукупність відповідальностей кожного. Захворіють всі абсолютно однаково.

Страх зрівняв всіх. Вперше стало зрозуміло, що немає сенсу брехати та красти у самих себе, бо вже завтра виявиться, що монітору пацієнту не вистачає саме тобі, а низьку зарплату отримає саме той лікар, який який зараз буде під'єднувати до апарату тебе", - робить висновки Гліб Беглов.