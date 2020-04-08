ЦВК зареєструвала Світличну народним депутатом України

Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом України Юлію Світличну

Фото: ЦВК

Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом України Юлію Світличну

Про це свідчить інформація на сайті ЦВК, передає RegioNews.

Так, у вівторок, 7 квітня відбулося засідання членів Центральної виборчої комісії, під час якого рішення було ухвалено одноголосно.

Нагадаємо, колишня голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична офіційно перемогла на довиборах у Верховну Раду 15 березня 2020 року на окрзі №179. Вона перемогла на всіх виборчих дільницях, набравши 77,5% голосів (30194 виборців).

Раніше повідомлялося, що виборчий фонд Юлії Світличної, яка перемогла на виборах у нардепи в 179 окрузі, склав 700 тисяч гривень.

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