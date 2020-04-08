ЦВК зареєструвала Світличну народним депутатом України
Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом України Юлію Світличну
Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом України Юлію Світличну
Про це свідчить інформація на сайті ЦВК, передає RegioNews.
Так, у вівторок, 7 квітня відбулося засідання членів Центральної виборчої комісії, під час якого рішення було ухвалено одноголосно.
Нагадаємо, колишня голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична офіційно перемогла на довиборах у Верховну Раду 15 березня 2020 року на окрзі №179. Вона перемогла на всіх виборчих дільницях, набравши 77,5% голосів (30194 виборців).
Раніше повідомлялося, що виборчий фонд Юлії Світличної, яка перемогла на виборах у нардепи в 179 окрузі, склав 700 тисяч гривень.
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