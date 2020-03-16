Вибори в Харкові: яку фракцію в Раді вибере Світлична

Екс-глава Харківської обласної адміністрації, депутат обласної ради Юлія Світлична набирає найбільшу кількість голосів на довиборах у Верховну Раду по 179 окрузі Харкова -75,89%, в той час як її найближчий опонент від "Європейської Солідарності" Вікторія Пташник –лише 8,72%

Фото: facebook.com/Юлія Світлична

Екс-глава Харківської обласної адміністрації, депутат обласної ради Юлія Світлична набирає найбільшу кількість голосів на довиборах у Верховну Раду по 179 окрузі Харкова -75,89%, в той час як її найближчий опонент від "Європейської Солідарності" Вікторія Пташник –лише 8,72%

Проте так чи чиста перемога Світличної читайте в матеріалі RegioNews.

Після остаточного формування списків кандидатів 4 березня у виборчій гонці на 179 окрузі Харківщини взяли участь 37 осіб: 27 з них – представники партій, ще 10 - самовисуванці. До загального здивування, в боротьбу не вступили лідери літньої кампанії – важковаговики Анатолій Гиршвельд, який був депутатом цього округу з 2002 року, та голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, який не переставав нагадувати про себе мешканцям округу з білбордів і сторінок газет.

Великі шанси були і у помічника екс-депутата Олексія Кучера з-за призначення якого на посаду голови Харківської ОДА і стали проводити довибори – Олександра Кайдаша. Вітальні борди від нього жителі округу бачили напередодні Нового року. Не дивлячись на стилістику ЗеКоманды, Кардаш стверджував, що буде йти самовисуванцем, мабуть, вже на той момент розуміючи, що місце від партії зайнято кимось іншим. По суті саме Кайдаш вів кампанію Кучера і мав впізнаваність і довіру електорату нарівні з нинішнім головою Харківської ОДА. Більш того, "зелена" стилістика давала йому можливість пройти довибори у Верховну Раду так само успішно, як і його екс-керівнику. Нагадаємо, що Кучера підтримав 50,61 % виборців. Однак Кайдаш відмовився від участі в обмін на посаду голови Красноградської районної адміністрації, а у боротьбу вступила свідомо слабкий кандидат від партії "Слуга народу", Вікторія Алексейчук, раніше єдина програла на виборах представнику старих політичних еліт – Олександру Фельдману. Примітно, що рішення висувати Алексейчук було прийнято в Києві на закритому з'їзді. Ще одним фальстартом її політичної кар'єри, поставила по суті на ній хрест, стало зняття Алексейчук з передвиборної гонки за 10 днів до виборів. Офіційна позиція партії "Слуга народу", опублікована на офіційній сторінці у ФБ — небажання боротися з сильним кандидатом Юлією Світличної, обрамлене в оспівування самої Світличної та її позитивних якостей, що спричинило за собою різко негативну реакцію з боку прихильників ЗеКоманды на Харківщині. До речі, експерти відзначають, що очікувана низька явка голосуючих стала антирекордною, в тому числі і з цієї причини.

Цікаво, що висунення слабкого кандидата було не випадковістю ще й тому, що за місце в команді боролася безпартійна подруга Олексія Кучера - Тетяна Єгорова-Луценко. Екс-голова обласної юстиції сама Лозовчанка і мала всі шанси перемогти на окрузі, однак так і не змогла домовитися з неформальним куратором політичної сили в Харківській області Вадимом Слюсаревым. Таким чином місце в буквальному сенсі було розчищено під Юлію Світличну.

Єдиною суперницею Світличної можна було б назвати Вікторію Пташник, однак якщо врахувати політичну несамостійність екс-глави ХОДУ та її зв'язок з керівником АП Петра Порошенка, Ігорем Райниным, то Пташник в даному випадку була чисто технічним кандидатом. Після переходу в ОПЗЖ Райнин зберіг контроль над харківською "Європейської солідарністю", а "конфлікти" на публіку між кандидатами були не чим іншим, як частиною технологій – грою на розпалювання інтересу, спрямованої на підвищення впізнаваності Юлії Світличної в центральній Україні. Подейкують, що саме Райнин домовився зі своїм давнім другом Вадимом Слюсаревым про те, що від СН піде завідомо непрохідний кандидат. На користь того, що Райнин грає не останню скрипку в харківському політичному полі і має вплив не тільки на місцеву ЗеКоманду, ОПЗЖ, а ще і ЄС - говорить і той факт, що саме Євгену Третьякову, екс-голові Красноградської РДА, призначеним Порошенко, спочатку довірили бути відповідальним за компанію Світличної в окрузі. Третьяков відповідав за комунікацію кандидата з головами районних адміністрацій, сам же штаб Світличної знаходився у будівлі, що належить Третьякову на правах власності. Успішний потрійний політичний кульбіт Райнина продемонстрував всім, що старі еліти на Харківщині здатні побороти нову команду. Який же політичний шлях обере новий народний депутат Юлія Світлична – побачимо в недалекому майбутньому.