Ціна перемоги: опублікований список "спонсорів" Харківської екс-губернаторки Світличної на виборах до ВР

Виборчий фонд Юлії Світличної, яка перемогла на виборах у нардепи в 179 окрузі, куди входять п'ять південно-західних районів Харківської області, склав 700 тисяч гривень

Фото: Facebook

Виборчий фонд Юлії Світличної, яка перемогла на виборах у нардепи в 179 окрузі, куди входять п'ять південно-західних районів Харківської області, склав 700 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані рух "Чесно".

Так, проаналізовано 21 остаточний фінансовий звіт кандидатів у нардепи на проміжних виборах до Верховної Ради у 179-му одномандатному окрузі (центр – у м. Красноград Харківської області). Звітів ще 19 кандидатів досі немає на сайті ЦВК.

Згідно з оприлюдненими звітів, найдорожча виборча кампанія була у кандидатки в нардепи від партії "Європейська солідарність" Вікторії Пташник — 1247 тисяч гривень. На другому місці-самовисуванка Юлія Світлична з виборчим фондом 700 тисяч гривень. У Вікторії Алєсєйчук - 325 тис грн. Ще одна самовисуванка Тетяна Єгорова-Луценко витратила на вибори, згідно зі звітом, майже 210 тисяч гривень.

Виходячи із сум, витрачених на виборах, дорожче всього один голос виборця обійшовся кандидатку від "Європейської солідарності" — 405 гривень. Тетяна Єгорова-Луценко витратила на один голос 177 гривень. Переможниця на виборчих Юлія Світлична віддала за один голос 23 гривні.

Всі внески у виборчий фонд Вікторії Пташник надійшли з рахунку "Європейської солідарності", яка висунула її в нардепи. Однак хто саме надав партії гроші, поки невідомо.

700 тисяч гривень у виборчий фонд Юлії Світличної внесли 6 осіб. Сума "добровільних внесків" коливалася від 60 до 140 тисяч гривень. Два перекази зробили 21 лютого, ще чотири — 24 лютого.

Серед "донорів" Світличної - дружина екс-радника глави Адміністрації Президента Юрія Чевордова Ліана Рубан, колишній співробітник лабораторії Держслужби з питань безпеки харчових продуктів Руслан Дамірчієв, а також кілька бізнесменів.

Хто вносив гроші у виборчий фонд Світличної

Зазначимо, що на користь обох кандидаток, Пташник і Світличної, у Facebook оплачувалася реклама. Протягом січня-березня 2020 року на агітацію за Пташник лише на її офіційній передвиборчій сторінці було витрачено щонайменше 1679 доларів, а на агітацію за Світличну – не менш ніж 6384 долари на 6 різних сторінках. Однак цих витрат в остаточних фінансових звітах кандидаток не відображено.

Третій за величиною виборчий фонд був у висуванця "Слуги народу" Вікторії Алєксєйчук. Кошти їй надходили теж як "добровільні пожертвування", але вже від 12 осіб. Суми внесків - від 10 тис. До 50 тис. грн. Загалом Алексейчук витратила на свою кампанію 325 тис. грн, а потім вирішила зняти свою кандидатуру на користь Юлії Світличної.

Виборчий фонд самовисуванки Тетяни Єгорової-Луценко був майже 210 тисяч гривень, понад 80% від суми перевів її чоловік. У кандидатки було ще два інвестори.

Нагадаємо, що 15 березня 2020 відбулися проміжні вибори народного депутата в окрузі №179 у Харківській області. Їх призначили у зв'язку з тим, що обраний у цьому окрузі на позачергових парламентських виборах 2019 нардеп з фракції "Слуга народу" Олексій Кучер став головою Харківської ОДА. Тоді за нього проголосували 50,62% виборців, а явка склала 51,01%.