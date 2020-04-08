ЦИК зарегистрировала Светличную народным депутатом Украины
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Украины Юлию Светличную
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Украины Юлию Светличную
Об этом свидетельствует информация на сайте ЦИК, передает RegioNews.
Так, во вторник 7 апреля состоялось заседание членов Центральной избирательной комиссии, во время которого решение было принято единогласно.
Напомним, бывшая глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная официально победила на довыборах в Верховную Раду 15 марта 2020 года по округу №179. Она победила на всех избирательных участках, набрав 77,5% голосов (30194 избирателей).
Ранее сообщалось, что избирательный фонд Юлии Светличной, которая победила на выборах в нардепы в 179 округе, составил 700 тысяч гривен.
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