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08 апреля 2020, 11:26 8

ЦИК зарегистрировала Светличную народным депутатом Украины

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08 апреля 2020, 11:26 8
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Украины Юлию Светличную
Фото: ЦИК
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Украины Юлию Светличную

Об этом свидетельствует информация на сайте ЦИК, передает RegioNews.

Так, во вторник 7 апреля состоялось заседание членов Центральной избирательной комиссии, во время которого решение было принято единогласно.

Напомним, бывшая глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная официально победила на довыборах в Верховную Раду 15 марта 2020 года по округу №179. Она победила на всех избирательных участках, набрав 77,5% голосов (30194 избирателей).

Ранее сообщалось, что избирательный фонд Юлии Светличной, которая победила на выборах в нардепы в 179 округе, составил 700 тысяч гривен.

Также читайте: Выборы в Харькове: какую фракцию в Раде выберет Светличная.


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