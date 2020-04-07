Заробітчан з Польщі після перетину кордону відпускають додому, – ЗМІ
Про це інформує телеграм-канал ТЕЗА, пише RegioNews.
Українців, які повертаються з Польщі, мали розміщати у дитячому протитуберкульозному диспансері на Волині. Але насправді прибулих з-за кордону відправляють додому на самоізоляцію.
Люди на КПП "Ягодин" підписують пам'ятку про обов'язкову самоізоляцію і вирушають додому.
Раніше влада обіцяла, що усі, хто повертається додому, проходитимуть обов’язкову двотижневу обсервацію, однак тепер заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що ніякої примусової обсервації і не планували.
"Спочатку заробітчан відправляють додому на самоізоляцію. А, от якщо вони не сидітимуть вдома, то вже тоді їх зачинять у санаторії на обсервацію. Усіх одразу туди помістити неможливо, бо ж тільки протягом останньої доби кордон перетнуло 1100 українців", - пояснила Щербак.
Нагадаємо, минулого тижня на польсько-українському кордоні утворилися величезні черги з бажаючих повернутися в Україну. Люди в чергах без масок і не дотримувалися необхідної дистанції.
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