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07 квітня 2020, 10:26 3

Заробітчан з Польщі після перетину кордону відпускають додому, – ЗМІ

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07 квітня 2020, 10:26 3
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Тільки за останню добу через КПП "Ягодин" у Волинській області додому повернулися 1100 людей, які мали би відбути обов'язкову обсервацію
Тільки за останню добу через КПП "Ягодин" у Волинській області додому повернулися 1100 людей, які мали би відбути обов'язкову обсервацію

Про це інформує телеграм-канал ТЕЗА, пише RegioNews.

Українців, які повертаються з Польщі, мали розміщати у дитячому протитуберкульозному диспансері на Волині. Але насправді прибулих з-за кордону відправляють додому на самоізоляцію.

Люди на КПП "Ягодин" підписують пам'ятку про обов'язкову самоізоляцію і вирушають додому.

Раніше влада обіцяла, що усі, хто повертається додому, проходитимуть обов’язкову двотижневу обсервацію, однак тепер заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що ніякої примусової обсервації і не планували.

"Спочатку заробітчан відправляють додому на самоізоляцію. А, от якщо вони не сидітимуть вдома, то вже тоді їх зачинять у санаторії на обсервацію. Усіх одразу туди помістити неможливо, бо ж тільки протягом останньої доби кордон перетнуло 1100 українців", - пояснила Щербак.

Нагадаємо, минулого тижня на польсько-українському кордоні утворилися величезні черги з бажаючих повернутися в Україну. Люди в чергах без масок і не дотримувалися необхідної дистанції.


кордон Волинь Волинська область обсервація самоізоляція
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