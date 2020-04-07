Гастарбайтеров из Польши после пересечения границы отпускают домой, – СМИ
Об этом сообщает телеграм-канал ТЕЗА, пишет RegioNews.
Украинцев, которые возвращаются из Польши, должны были размещать в детском противотуберкулезном диспансере на Волыни. Но на самом деле прибывших из-за границы отправляют домой на самоизоляцию.
Люди на КПП "Ягодин" подписывают памятку об обязательной самоизоляции и отправляются домой.
Ранее власти обещали, что все, кто возвращается домой, будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию, однако теперь заместитель председателя Волынской ОГА Татьяна Щербак рассказала, что никакой принудительной обсервации и не планировали.
"Сначала гастарбайтеров отправляют домой на самоизоляцию. А, вот если они не будут сидеть дома, то уже тогда их закроют в санатории на обсервацию. Всех сразу туда поместить невозможно, ведь только в течение последних суток границу пересекли 1100 украинцев", - пояснила Щербак.
Напомним, на прошлой неделе на польско-украинской границе образовались огромные очереди из желающих вернуться в Украину. Люди в очередях без масок и не соблюдали необходимую дистанцию.
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