Только за последние сутки через КПП "Ягодин" в Волынской области домой вернулись 1100 людей, которые должны отбыть обязательную обсервацию

Только за последние сутки через КПП "Ягодин" в Волынской области домой вернулись 1100 людей, которые должны отбыть обязательную обсервацию

Об этом сообщает телеграм-канал ТЕЗА, пишет RegioNews.

Украинцев, которые возвращаются из Польши, должны были размещать в детском противотуберкулезном диспансере на Волыни. Но на самом деле прибывших из-за границы отправляют домой на самоизоляцию.

Люди на КПП "Ягодин" подписывают памятку об обязательной самоизоляции и отправляются домой.

Ранее власти обещали, что все, кто возвращается домой, будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию, однако теперь заместитель председателя Волынской ОГА Татьяна Щербак рассказала, что никакой принудительной обсервации и не планировали.

"Сначала гастарбайтеров отправляют домой на самоизоляцию. А, вот если они не будут сидеть дома, то уже тогда их закроют в санатории на обсервацию. Всех сразу туда поместить невозможно, ведь только в течение последних суток границу пересекли 1100 украинцев", - пояснила Щербак.

Напомним, на прошлой неделе на польско-украинской границе образовались огромные очереди из желающих вернуться в Украину. Люди в очередях без масок и не соблюдали необходимую дистанцию.