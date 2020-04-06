До України повертаються фури, які були заблоковані на кордоні між Болгарією і Туреччиною
Про це на своїй сторінці у facebook написав міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує RegioNews.
"Вантажівки, рух яких було заблоковано, завершують перетин болгарсько-турецького кордону. Перетин відбувається у порядку черги, більшість транспортних засобів перетнули кордон та мають можливість закінчити перевезення. Першочергово здійснюють оформлення транспортних засобів, які завантажені до 21 березня", - повідомив міністр інфраструктури.
Нагадаємо, рішення Турецької Республіки щодо введення обмежувальних заходів було прийнято без попередження. Вантажні перевезення офіційно не забороняли, проте, Туреччина ввела карантин для водіїв на 14 діб.
"Проблема з блокуванням вантажівок вирішувалась нами за участі МЗС. Президент України Володимир Зеленський обговорив ситуацію на кордоні під час телефонної розмови з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом", - розповів Криклій.
Міністр зауважив, що Україна планує запровадити дзеркальні заходи для перевізників тих країн, які запровадили карантин для українських водіїв:
"Зараз вантажівки перетинають кордон, але ми підготували та найближчим часом винесемо на розгляд Уряду механізм впровадження дзеркальних заходів щодо перевізників тих країн, які ввели карантинні обмеження до наших перевізників", - підсумував Криклій.
Вантажівки, рух яких було заблоковано, завершують перетин болгарсько-турецького кордону. Перетин відбувається у порядку...Опубліковано Vladyslav Kryklii Неділя, 5 квітня 2020 р.
Нагадаємо, раніше на КПП "Порубне" на Буковині далекобійники провели мирний протест на підтримку заблокованих у Туреччині колег.
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