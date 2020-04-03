У Харківській ОДА звільнений перший заступник Погосян

У Харківській облдержадміністрації звільнили першого заступника Віталія Погосяна

Фото: Вечерний Харьков

У Харківській облдержадміністрації звільнили першого заступника Віталія Погосяна

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Вечерний Харьков.

Так, Віталій Погосян звільнений з 2 березня. Факт звільнення підтвердили і в прес-службі адміністрації, де також уточнили, що Погосян сам прийняв таке рішення, яке підтримав голова ОДА Олексій Кучер.

Раніше Віталій Погосян працював директором департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради.

На посаді заступника Віталій Погосян пропрацював з початку 2020 року. Всього він пропрацював першим заступником Кучера 70 днів.

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