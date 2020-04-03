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03 апреля 2020, 11:16 1

В Харьковской ОГА уволен первый заместитель Погосян

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03 апреля 2020, 11:16 1
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В Харьковской облгосадминистрации уволили первого заместителя Виталия Погосяна
Фото: Вечерний Харьков
В Харьковской облгосадминистрации уволили первого заместителя Виталия Погосяна

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Вечерний Харьков.

Так, Виталий Погосян был уволен со 2 марта. Факт увольнения подтвердили и в пресс-службе администрации, где также уточнили, что Погосян сам принял такое решение, которое поддержал глава ОГА Алексей Кучер.

Ранее Виталий Погосян работал директором департамента экономики и инвестиций Винницкого городского совета.

На должности заместителя Виталий Погосян проработал с начала 2020 года. Всего он проработал первым заместителем Кучера 70 дней.

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