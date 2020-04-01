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01 апреля 2020, 18:44 2

Кабмин выделил почти два миллиона на ремонт фасада Офиса президента

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01 апреля 2020, 18:44 2
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Правительство выделило почти два миллиона гривен на ремонт здания Офиса президента Украины. Этот вопрос в среду, 1 апреля, рассматривал Кабмин на своем заседании
Правительство выделило почти два миллиона гривен на ремонт здания Офиса президента Украины. Этот вопрос в среду, 1 апреля, рассматривал Кабмин на своем заседании

Об этом пишет RegioNews cо ссылкой на судебно-юридическую газету.

"Выделить Государственному управлению делами 1741 378 гривен для проведения противоаварийных работ, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации в административном здании по ул. Банковой, 11, в г. Киеве", — сказано в проекте распоряжения Кабмина.

В пояснительной записке утверждается, что поврежденная конструкция фасада Офиса Президента может разрушиться без ремонта.

Всего на работы уйдет более двух миллионов гривен.


Кабмин Офис президента деньги ремонт
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