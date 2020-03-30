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Ирина Федоляк
Журналист
30 марта 2020, 18:19 9

На территории больниц создали временные пункты приема больных COVID-19

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30 марта 2020, 18:19 9
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По состоянию на 30 марта во всех областях страны и городе Киеве установлено 217 пунктов
Фото, видео: ГСЧС
По состоянию на 30 марта во всех областях страны и городе Киеве установлено 217 пунктов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Пункты созданы на базе палаток ГСЧС на территориях учреждений здравоохранения первой волны.

В пунктах приема врачи смогут проводить первичный осмотр людей и принимать решения относительно дальнейшей госпитализации пациентов с COVID-19.

Все пациенты с респираторными симптомами, которые обращаются в учреждение здравоохранения, должны пройти первичное скрининговое медицинское распределения еще до входа в приемное отделение.

Это дает медицинским работникам возможность распределять пациентов в зависимости от степени тяжести и госпитализировать в больницу только больных, требующих круглосуточного медицинского наблюдения. Такая схема будет способствовать снижению рисков инфицирования на территории больницы для других пациентов.

Напомним, в Украине официально подтверждено 480 случаев заражения и 11 смертей от коронавируса.

29 марта от коронавирусной болезни COVID-19 скончался бывший заместитель председателя Киевской ОГА Олег Мищенко, он неделю боролся за жизнь.

У народного депутата от "Слуги народа" Владимира Ватраса обнаружили коронавирус, он находится в больнице.

Последней областью, где обнаружили коронавирус, стала Кировоградская, там обнаружили 4 случая.

Автор(ы) статьи: Ирина Федоляк

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