На территории больниц создали временные пункты приема больных COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Пункты созданы на базе палаток ГСЧС на территориях учреждений здравоохранения первой волны.
В пунктах приема врачи смогут проводить первичный осмотр людей и принимать решения относительно дальнейшей госпитализации пациентов с COVID-19.
Все пациенты с респираторными симптомами, которые обращаются в учреждение здравоохранения, должны пройти первичное скрининговое медицинское распределения еще до входа в приемное отделение.
Это дает медицинским работникам возможность распределять пациентов в зависимости от степени тяжести и госпитализировать в больницу только больных, требующих круглосуточного медицинского наблюдения. Такая схема будет способствовать снижению рисков инфицирования на территории больницы для других пациентов.
Напомним, в Украине официально подтверждено 480 случаев заражения и 11 смертей от коронавируса.
29 марта от коронавирусной болезни COVID-19 скончался бывший заместитель председателя Киевской ОГА Олег Мищенко, он неделю боролся за жизнь.
У народного депутата от "Слуги народа" Владимира Ватраса обнаружили коронавирус, он находится в больнице.
Последней областью, где обнаружили коронавирус, стала Кировоградская, там обнаружили 4 случая.
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