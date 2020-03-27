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27 березня 2020, 16:14 14

В Херсонскій ОДА перевіряють інформацію стосовно боргів Новинського

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27 березня 2020, 16:14 14
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Херсонська ОДА спільно з міськрадою перевіряють інформацію стосовно боргів за використання землі олігархом Вадимом Новинським
Фото: скрін з відео
Херсонська ОДА спільно з міськрадою перевіряють інформацію стосовно боргів за використання землі олігархом Вадимом Новинським

Про це розповів голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає RegioNews.

За інформацією ЗМІ Херсону, компанія Новинського "Смарт мерітайм груп" має борги перед бюджетом м. Херсон. Так, станом на вересень 2019 року борг за користування землею склав 57,5 млн грн. Через відсутність договору оренди на ділянку площею 118,45 га під колишнім Херсонським суднобудівним заводом, місцева громада залишилася без прибутку.

За словами Гусєва, наразі ця інформація перевіряється

"Тоді пан Новинський відповів, що боргів немає. Ми зараз перевіряємо інформацію разом з містом і безумовно в законодавчому та правовому полі будемо працювати, якщо такі борги є, щоб вони були відшкодовані", - заявив голова ОДА.

Онлайн-брифінг голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції

Опубліковано Херсонська обласна державна адміністрація Пʼятниця, 27 березня 2020 р.

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Раніше Гусєв повідомив, що в Херсонській області перевірять на COVID-19 70 хворих з пневмонією.


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