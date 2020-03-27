В Херсонской ОГА проверяют информацию относительно долгов Новинского
Об этом рассказал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев во время брифинга относительно мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции, передает RegioNews.
По информации СМИ Херсона, компания Новинского "Смарт мэритайм групп" имеет долги перед бюджетом г. Херсон. Так, по состоянию на сентябрь 2019 года долг за пользование земли составил 57,5 млн грн. За отсутствие договора аренды на участок площадью 118,45 га под бывшим Херсонским судостроительным заводом, местная громада осталась без прибыли.
По словам Гусева, сейчас эта информация проверяется
"Тогда господин Новинский ответил, что долгов нет. Мы сейчас проверяем информацию вместе с городом и безусловно в законодательном и правовом поле будем работать, если такие долги есть, чтобы они были возмещены", - заявил глава ОГА.
Онлайн-брифинг председателя Херсонской ОГА Юрия Гусева относительно мероприятий по противодействию распространению коронавірусної инфекцииОпубликовано Херсонская областная государственная администрация Пятница, 27 марта 2020 г.
Читайте также: За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского.
Ранее Гусев сообщил, что в Херсонской области проверят на COVID-19 70 больных пневмонией.
- 16:41 27 марта Ивано-Франковск: умерших от коронавируса предлагают хоронить в обработанной хлором ткани
- 16:39 27 марта Штаб ООС закрывает границы Донбасса из-за коронавируса
- 16:35 27 марта В Кропивницком рассказали, как будут бороться с коронавирусом
- 16:21 27 марта Стало известно, сколько киевлян проверили на COVID-19
- 16:14 27 марта В Херсонской ОГА проверяют информацию относительно долгов Новинского
- 16:04 27 марта В Киеве СБУ изъяла поддельные экспресс-тесты
- 14:50 27 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
- 14:00 20 марта Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
- 18:38 20 марта СМИ рассказали, как нардепа Елену Шуляк использовала "строительная мафия"