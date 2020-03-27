В Херсонской ОГА проверяют информацию относительно долгов Новинского

Херсонская ОГА совместно с горсоветом проверяют информацию относительно долгов за использование землиолигархом Вадимом Новинским

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Херсонская ОГА совместно с горсоветом проверяют информацию относительно долгов за использование землиолигархом Вадимом Новинским

Об этом рассказал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев во время брифинга относительно мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции, передает RegioNews.

По информации СМИ Херсона, компания Новинского "Смарт мэритайм групп" имеет долги перед бюджетом г. Херсон. Так, по состоянию на сентябрь 2019 года долг за пользование земли составил 57,5 млн грн. За отсутствие договора аренды на участок площадью 118,45 га под бывшим Херсонским судостроительным заводом, местная громада осталась без прибыли.

По словам Гусева, сейчас эта информация проверяется

"Тогда господин Новинский ответил, что долгов нет. Мы сейчас проверяем информацию вместе с городом и безусловно в законодательном и правовом поле будем работать, если такие долги есть, чтобы они были возмещены", - заявил глава ОГА.

Онлайн-брифинг председателя Херсонской ОГА Юрия Гусева относительно мероприятий по противодействию распространению коронавірусної инфекции Опубликовано Херсонская областная государственная администрация Пятница, 27 марта 2020 г.

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Ранее Гусев сообщил, что в Херсонской области проверят на COVID-19 70 больных пневмонией.