За маскою коронавірусу: чи видворить Новинський із Херсона Дубінского

На Херсонщині у Генічеському районі, що межує з тимчасово окупованою територією (ТОТ) автономної республіки (АР) Крим, станом на вечір 25 березня офіційно зареєстровано перший випадок коронавірусу. Перші експрес-тести прибули в область з Китаю 24 березня. Напередодні надійшли і перші сигнали про те, що, мовляв, регіон отримав, як писали ЗМІ, "куратора" за областю, нардепа Вадима Новинського. І що вірус вірусом, а політика політикою

Фото: uk.wikipedia.org

На Херсонщині у Генічеському районі, що межує з тимчасово окупованою територією (ТОТ) автономної республіки (АР) Крим, станом на вечір 25 березня офіційно зареєстровано перший випадок коронавірусу. Перші експрес-тести прибули в область з Китаю 24 березня. Напередодні надійшли і перші сигнали про те, що, мовляв, регіон отримав, як писали ЗМІ, "куратора" за областю, нардепа Вадима Новинського. І що вірус вірусом, а політика політикою

У холодному великому залі "Ювілейного" на засідання, створеного для допомоги в боротьби з поширенням коронавірусу головою ОДА Єдиного антикризового штабу в Херсонській області, зібрали представників місцевого бізнесу.

На зустрічі були присутні, як пишуть у соцмережах, доларові мільйонери, та представники засобів масової інформації, всього – 64 людини. Серед присутніх – імовірні кандидати на посаду мера обласного центру, і навіть ексголова ОДА часів Януковича Микола Костяк, який чи не вперше публічно з’явився після зими 2014 року. Він, до речі, є помічником нардепа Ігоря Колихаєва, відомого в області бізнесмена, який має власний благодійний фонд. Як повідомив 25 березня голова ОДА Юрій Гусєв, пана Костяка на зустріч запросив Вадим Новинський.

На сцені крім Юрія Гусєва, мера Херсона Володимира Миколаєнка, першого заступника голови облради Василя Зеленчука - Вадим Новинський. Його Юрій Гусєв представив як народного депутата України і власника "Смарт Мерітайм Груп".

Сам Новинський зазначив, що він був обраний від округу №57 м. Маріуполь. Свою присутність у Херсоні на нараді пояснив так: "У нас є відповідальність по містам присутності наших підприємств. Я от перебуваю тут, тому що у Херсоні розташований Херсонський суднобудівний завод ( до складу "Смарт Мерітайм Груп" входить Херсонська верф – прим.ред.), і ми зобов’язані допомогти Херсонській області у боротьбі з коронавірусом".

На закид з приводу того, що у Херсона є питання до "Смарт Мерітайм Груп" з приводу ситуації з відсутністю договору про оренду землі, і, відповідно, щодо втрат, яких зазнає міський бюджет у ЗМІ називають цифру понад 57 млн грн), Новинський "не зрозумів": "Наскільки мені відомо, на підприємствах Смарт-холдингу заборгованостей по податкам немає ніяких".

Але повернемося до засідання Єдиного антикризового штабу. Голова ОДА закликав бізнесменів у залі віднести на другий план політику і допомогти матеріально Херсонщині. Треба сказати, що з бюджету області на антикоронавірусні заходи виділили 22 млн, з міського бюджету Херсона - вдвічі менше.

Анонсуючи виступ Новинського, голова ОДА сказав, що той "озвучить, як він бачить підтримку". І хоч Гусєв періодично нагадував, як мантру, про те, що треба забути про політику, нардеп, який привіз в область два апарати штучного, 200 костюмів біозахисту та 200 захисних окулярів для індивідуального захисту медичному персоналу, ні в чому собі не відмовляв.

Новинський передає голові ХОДА Гусєву два апарата ШВЛ і костюми біозахисту для лікарів. Фото: facebook/Вадим Новинський

Почав Новинський з того, що поцікавився, чи може говорити російською мовою, мовляв, щоб не було, як у Верховній Раді, коли мікрофон можуть виключити. А потім почав роздавати поради – владі, бізнесу і навіть журналістам.

На зустрічі з бізнесом після Новинського на сцену виходили один за одним ті, кого називають можливими кандидатами на посаду міського голови Херсона – депутат облради Юрій Рожков, Садіяр Мамедов, якого не так давно вивели зі складу виконкому міської ради та ексмер Херсона і екснардеп Володимир Сальдо. Останній, до речі, привітавшись українською, демонстративно перейшов на російську "потому что в Херсоне больше говорять по русски". А потім розчарував голову ОДА, бо сказав, що цю нараду не чекали, і вже раніше вступили у боротьбу з вірусом, і почав розповідати про інший антикоронавірусний штаб, де вже зосереджені кошти. Дав вказівку, як треба поліпшити інформування населення, розказав, на що потрібно виділити кошти з міського бюджету і пішов зі сцени.

Ще далі пішов заступник голови облради та екскерівник херсонської митниці, Віталій Булюк, який запропонував закріпити "людей" за районами за прикладом, як Новинського - за областю.

"Давайте за кожним районом закріпимо людину, яка відповідала б разом з головою РДА за те, що відбувається в районі", - сказав Булюк. І зауважив, що ставиться до голів РДА з повагою, але вони, мовляв, молоді люди без ніякого ресурсу, в тому числі, фінансового. І відразу запропонував себе у куратори - мовляв, усі знають, який його район.

Голові ОДА, який вислухав амбіційних учасників наради, не лишилось нічого іншого, як сказати, що його двері відчинені для тих, хто готовий долучитися до боротьби коронавірусом. Чи не виявиться, правда, що поява Вадима Новинського на зустрічі з місцевим бізнесом, яка, за задумом, мала б надихнути місцевих мільйонерів долучитися до штабу, створеного Юрієм Гусєвим, навпаки, відштовхне їх? Чи не зіграє проти команди президента те, що він зробив ставку не на прямий діалог із місцевою елітою через свого представника, а робить це через людину, до якої є претензії у місцевої еліти? Адже бізнесмени на Херсонщині мало схожі на тих виборців, яких можна підкупити продовольчим набором. Вони ще й гарно рахують. На зустрічі також прозвучало: треба думати, як підтримати в таких умовах сільське господарство і як годувати людей, бо перенести можна концерти, а роботу в полі – ні.

Ще поки тривала нарада, ті, хто слухав її онлайн, "вибухали" у соцмережі. Ми попросили прокоментувати херсонських експертів, як участь Вадима Новинського у таких зустрічах вплине на авторитет команди "Слуг народу", на розклад сил у регіоні. Та, власне, чи не отримає влада замість об’єднання з огляду на коронавірусну загрозу в області (що межує з ТОТ АР Крим), навпаки - протистояння? Чи не віддадуть перевагу бізнесмени реалізації власних благодійних проектів, а не співпраці під егідою Єдиного антикризового штабу?

Дементій Білий, керівник обласної організації КВУ, політолог

Я почав би з того, що фігура Новинського дійсно є дуже токсичною і не лише як політична фігура. Є ще конфліктна ситуація з неукладеними договорами по землі у його підприємства в Херсоні. Це дуже погане рішення з політичної точки зору для області, бо замість об’єднання лише загострить протиріччя. І, найголовніше, виступаючи у залі "Ювілейного" і потім на брифінгу, Новинський каже політичні речі, веде пропаганду, незважаючи на заклики голови ОДА відійти від політики. Крім того, Новинський прибув як людина з незрозумілими повноваженнями.

Щодо самих зборів бізнесу, то це був такий собі огляд потенційних кандидатів у мери Херсона і, наприклад, заява Сальдо щодо мовного питання була зроблена демонстративно - можна розглядати це вже як частину підготовки до виборів.

Олександр Максименко, завідувач херсонського відділу Національного інституту стратегічних досліджень

Я думаю, що приїзд Новинського у Херсон – негатив. Якби Офіс Президента чітко сформулював навіщо окремим людям, які не завжди мають відношення до областей, доручають займатися регіонами, то, можливо, ми б розуміли більше. А так виникли асоціації з тим, як це було при Януковичу, коли були призначені за кожною областю "смотрящіє". Що стосується Новинського, то з ним пов’язані не завжди добрі спогади і почуття людей через конфлікт Херсонського суднобудівного заводу з містом щодо податку на землю.

Крім того, Новинський належить до конкретної політичної сили, а ми пам’ятаємо, що цього року плануються місцеві вибори. І коли приїжджають у регіони політики такого рівня, то відразу виникають припущення, що починається процес підготовки до них. Місцевий бізнес також із появою Новинського насторожився, бо ті, хто сиділи у залі, мають свої політичні уподобання. Я розумію, що це помилка Офісу Президента. Від голови Херсонської ОДА, припускаю, взагалі не залежало – Новинський чи хтось інший.

Артем Сопов, політолог

Поява Новинського у Херсоні, в області, що межує з тимчасово окупованим Кримом, зараз у цій ситуації може сприйматися неоднозначно з огляду на його зв’язки у Криму (де він у 2013 році переміг на довиборах у ВР). Виникає підозра, чи не "теплішає" влада щодо Росії у питанні Криму, наприклад. Це вже навіть питання національної безпеки. Бо для багатьох Новинський асоціюється з "руськім міром", і це може бути сигналом для проросійських сил, що влада лояльна до них і це означає те саме, що підкинути у багаття дров на Херсонщині.

Володимир Молчанов, економіст

Мені шкода голову ОДА Гусєва, якого ставлять у непросту ситуацію спочатку нардеп Олександр Дубінський, який призначений куратором у Херсонській області від партії "Слуга народу", а тепер нардеп Вадим Новинський з цим кураторством. Є загроза того, що саме вони будуть керувати в області, а голова ОДА буде при них. У тих, хто стежить за інформацією, це викликає іронічний сміх.