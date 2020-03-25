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25 березня 2020, 17:57 2

Прокуратура відреагувала на указ Путіна щодо заборони українцям володіти землею в Криму

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25 березня 2020, 17:57 2
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Прокуратура АРК нанадасть правову оцінку указу президента РФ Володимира Путіна, яким українців позбавили можливості володіти землею в Криму
Фото: unsplash
Прокуратура АРК нанадасть правову оцінку указу президента РФ Володимира Путіна, яким українців позбавили можливості володіти землею в Криму

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу прокуратури.

Так, окупаційна влада незаконно анексованого Криму заборонить іноземним компаніям і громадянам, в тому числі й українцям, володіти земельними ділянками на півострові. Відповідний указ від 20 березня №201 було підписано президентом РФ Володимир Путін незабаром після його візиту до Криму.

В свою чергу прокуратура автономії надасть правову оцінку указу президента РФ.

Повідомляється, що привласнення РФ державної власності України та приватної власності населення є серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року та ст. ст. 46, 53, 55, 56 IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі 1907 року, а також є воєнним злочином згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (ст. 8 (2) (а) (IV).

Нагадаємо, що Путін відмовився здавати тест на коронавірус після поїздки в Крим.

В свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає візити президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим - "ознакою невпевненості".


земля Володимир Путін Крим прокуратура
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