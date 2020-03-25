Стратегія Єрмака по ОРДЛО: на ТКГ онлайн нічого підписати не можуть - Резніков

Учасники Тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту на Донбасі на засідання 25 березня не будуть створювати Консультативну раду

Учасники Тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту на Донбасі на засідання 25 березня не будуть створювати Консультативну раду

Як передає RegioNews, посилаючись на "Українську правду", про це заявив віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і представник України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань Олексій Резніков.

"ТКГ відбувається у форматі відеоконференції, тому жодних рішень про створення не може бути підписано фізично. Більше того, безпосередньо рішення про створення може бути прийнято після консультацій із Німеччиною, Францією та ОБСЄ. Вони на сьогодні тривають", - сказа він.

Також Рєзніков наголосив, що, зважаючи на епідемію коронавірусу, зустріч пройде у форматі конфколл – відеозв'язку.

За його словами, планується розглянути такі питання: припинення вогню, розведення сил і засобів, гуманітарні питання, в тому числі доступ міжнародних організацій на тимчасово окуповані Росією території України.

Нагадаємо, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.

При цьому в "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною.

Згодом нардеп фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович звернувся до СБУ з вимогою порушити кримінальну справу про державну зраду стосовно глави Офісу президента Андрія Єрмака і другого президента Леоніда Кучми.

Також низка депутатів від фракції "Слуги народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі із представниками ОРДЛО.