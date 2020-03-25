Стратегия Ермака по ОРДЛО: на ТКГ онлайн ничего подписать не могут - Резников
Как передает RegioNews, ссылаясь на "Украинскую правду", об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представитель Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам Алексей Резников.
"ТКГ происходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений не может быть подписано физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они на сегодня продолжаются", - сказа он.
Также Резников отметил, что, несмотря на эпидемию коронавируса, встреча пройдет в формате конфколл – видеосвязи.
По его словам, планируется рассмотреть такие вопросы: прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированные Россией территории Украины.
Напомним, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
При этом в "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной.
Впоследствии нардеп фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился к СБУ с требованием возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.
Также депутаты от фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе с представителями ОРДЛО.
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