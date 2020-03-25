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25 марта 2020, 10:33 6

Стратегия Ермака по ОРДЛО: на ТКГ онлайн ничего подписать не могут - Резников

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25 марта 2020, 10:33 6
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Участники Трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе на заседании 25 марта не будут создавать Консультативный совет
Участники Трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе на заседании 25 марта не будут создавать Консультативный совет

Как передает RegioNews, ссылаясь на "Украинскую правду", об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представитель Украины в рабочей подгруппе ТКГ по политическим вопросам Алексей Резников.

"ТКГ происходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений не может быть подписано физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они на сегодня продолжаются", - сказа он.

Также Резников отметил, что, несмотря на эпидемию коронавируса, встреча пройдет в формате конфколл – видеосвязи.

По его словам, планируется рассмотреть такие вопросы: прекращение огня, разведение сил и средств, гуманитарные вопросы, в том числе доступ международных организаций на временно оккупированные Россией территории Украины.

Напомним, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

При этом в "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной.

Впоследствии нардеп фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился к СБУ с требованием возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.

Также депутаты от фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе с представителями ОРДЛО.


Минск Трехсторонняя группа Алексей Резников Консультативный совет
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