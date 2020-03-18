Коронавірус порушив плани Української антарктичної експедиції
Як передає RegioNews із посиланням на сайт Національного арктичного наукового центру, експедиція відбула з Києва ввечері 16 березня 2020 року. Перед цим полярники зустрілися з в.о. міністра освіти і науки Юрієм Полюховичем.
"Вже 25-й раз Україна відправляє в Антарктиду річну експедицію. Зазвичай це відбувається в урочистій обстановці, але, на жаль, через ситуацію, яка склалася в Україні та світі, ми не можемо зробити цього сьогодні", - звернувся до полярників Полюхович.
У свою чергу, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий пояснив, що експедиція мала їхати в Антарктиду наприкінці березня, але Україна та багато інших країн через загрозу поширення коронавірусу закривають на певний час міжнародне авіасполучення.
"25-та експедиція має змінити на українській антарктичній станції своїх колег, які там працюють вже близько року. Потім крига стане, і ми не зможемо ані зробити перезмінку на станції, ані навіть доправити туди запаси їжі та необхідних речей. Тому було прийнято рішення про термінову відправку 25-ї експедиції", - зазначив він.
Водночас він наголосив, що було зроблено всі необхідні заходи, щоб захистити полярників на шляху до Антарктиди.
"Перш за все, кожен учасник пройшов ретельний медичний відбір – усі здорові, без хронічних захворювань. По-друге, центр забезпечив їх необхідними засобами захисту: респіраторами, окулярами, антисептиками тощо. По-третє, всі пройшли навчання за рекомендаціями ВООЗ щодо профілактики коронавірусної інфекції. Так само пройдуть навчання та отримають засоби захисту ті полярники, які після перезмінки повертатимуться назад в Україну", - розповів Дикий.
Також підвищено заходи безпеки на станції "Академік Вернадський". Наразі до неї обмежено доступ туристів та суден. На станції є приміщення для обсервації, лікарня, сучасне медичне обладнання, що дозволяє робити навіть операції. Додатково центр закупив кисневий концентратор та балони з медичним киснем, оновив медпрепарати.
Лікар 25-ї УАЕ Ігор Дейнека має чіткий алгоритм дій у разі підозри захворювання когось із членів експедиції на коронавірусну інфекцію. Також у нього вже є досвід лікування пневмонії під час пандемії "свинячого" грипу A/H1N1.
Як зазначається, до 25-ї УАЕ увійшли 12 учасників: 7 науковців (метеорологи, біологи, геофізики) та 5 членів команди життєзабезпечення (лікар, кухар, системний механік, дизеліст-електрик, системний адміністратор зв’язку).Керівник експедиції – досвідчений фахівець НАНЦ, геофізик Юрій Отруба, для якого це буде вже шоста зимівка.
Серед 12 полярників – дві жінки: Євгенія Прекрасна, науковиця-біолог, та Анна Соіна, дослідниця в галузі гідрометеорології та океанографії. Обидві зимують вперше, але Євгенія вже двічі працювала у сезонному літньому загоні на "Вернадському".
Склад команди 25-ї УАЕ було визначено наприкінці січня цього року. Майже всі його учасники – віком до 40 років, половина поїде працювати в Антакртиду вперше.
В Антарктиді вчені досліджуватимуть зміни клімату, магнітне поле Землі, "озонову діру", динаміку популяцій пінгвінів, інших тварин та рослин, пристосування живих організмів до екстремальних полярних умов, космічну погоду в іоносфері Землі тощо.
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