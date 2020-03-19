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19 березня 2020, 15:51 14

Непогода в Україні: на вихідних очікують сніг і нічні морози

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19 березня 2020, 15:51 14
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У неділю похолодає майже по всій країні, пройдуть дощі та сніг 
Фото: Shutterstock
У неділю похолодає майже по всій країні, пройдуть дощі та сніг 

Про це йдеться в прогнозі на сайті Українського гідрометцентру, пише Regionews.

Завтра, 20 березня 2020 року, в Україні збережеться тепла погода, а 21-22 березня очікуються опади і похолодання.

Завтра в більшості регіонів України буде тепло, невелике похолодання очікується в північних областях. Дощі пройдуть на заході країни, в інших регіонах - без опадів.

У суботу майже по всій країні пройдуть дощі і сніг з дощем, без опадів буде лише на сході України. Температура повітря по країні опуститься до +4...+11 градусів, тільки на півдні залишаться теплі +17.

У неділю похолодає вже по всій країні, вдень температура не підніметься вище +6 градусів. На заході і в центрі пройде сніг, на півдні та сході - мокрий сніг, без опадів буде лише в Житомирській, Київській і Чернігівській областях.


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