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10 березня 2020, 14:36 2

За десять днів сім рекордів: у Києві по-квітневому тепло

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10 березня 2020, 14:36 2
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 З початку березня метеорологи зафіксували в Києві 7 температурних рекордів
unsplash.com
 З початку березня метеорологи зафіксували в Києві 7 температурних рекордів

Про це повідомляють у центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише RegioNews.

Ніч на 8 березня у столиці виявилась рекордно теплою. Стовпчик термометра не опустився нижче +7,0°С, що на 2,2°С вище, ніж це було у 1906 році.

Ніч на 10 березня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років. Температура під ранок не опустилась нижче +6,8°С, таким чином перевищивши попередній максимум для цієї ночі, який було зафіксовано 1914 року, на 1,3°С.

Метеорологи зазначають, що температура першої декади березня перевищує норму на 9,5°С і відповідає кліматичній нормі першої декади квітня.


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