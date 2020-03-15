Зима прийшла: у Карпатах випало понад метр снігу
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Український гідрометцентр.
За даними синоптиків, станом на 8:00 ранку на сніголавинній станції Пожижевська висота снігового покриву становить 31-130 сантиметрів. Температура повітря досягає -11,4 градусів, вітер східний 3-м/с. Сніг свіжий, добре закріплений.
За даними сніголавинних станцій станом на 08:00 15.03.2020 на Сл #ПОЖЕЖЕВСЬКА: температура повітря: -11,4°С, вітер:...Опубліковано Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах Неділя, 15 березня 2020 р.
Також більше одного метра снігу зафіксували на Драгобраті – 121 сантиметр. Температура повітря -13,2 градусів.
На сніголавинній станції Плай висота снігового покриву становить 25-38 см, сніг свіжий, пиловидний, дуже добре закріплений і стабільний. Температура повітря становить -11,7 градуси.
Нагадаємо, через негоду шість областей України залишилися сьогодні без електрики.
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