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15:27  15 березня
Зима прийшла: у Карпатах випало понад метр снігу
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15 березня 2020, 15:27 24

Зима прийшла: у Карпатах випало понад метр снігу

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15 березня 2020, 15:27 24
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Через різке похолодання в Україні, температура повітря сягнула 13 градусів морозу
Через різке похолодання в Україні, температура повітря сягнула 13 градусів морозу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, станом на 8:00 ранку на сніголавинній станції Пожижевська висота снігового покриву становить 31-130 сантиметрів. Температура повітря досягає -11,4 градусів, вітер східний 3-м/с. Сніг свіжий, добре закріплений.

За даними сніголавинних станцій станом на 08:00 15.03.2020 на Сл #ПОЖЕЖЕВСЬКА: температура повітря: -11,4°С, вітер:...

Опубліковано Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах Неділя, 15 березня 2020 р.

Також більше одного метра снігу зафіксували на Драгобраті – 121 сантиметр. Температура повітря -13,2 градусів.

На сніголавинній станції Плай висота снігового покриву становить 25-38 см, сніг свіжий, пиловидний, дуже добре закріплений і стабільний. Температура повітря становить -11,7 градуси.

Нагадаємо, через негоду шість областей України залишилися сьогодні без електрики.


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