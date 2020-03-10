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10 березня 2020, 17:06 2

У Криму був побитий температурний рекорд 45-річної давності

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10 березня 2020, 17:06 2
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У Криму зафіксували температурний рекорд за кілька десятків років
Фото:pexels
У Криму зафіксували температурний рекорд за кілька десятків років

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на кримський Гідрометцентр.

Минулих вихідних, 8 і 9 березня, максимальна температура повітря становила +25,2 градусів.

"За даними АМЦ Сімферополь максимальна температура повітря 8 березня 2020 року склала +25,2°. Попередній абсолютний максимум температури повітря був зафіксований в 1999 році і склав +20.0°. Абсолютний максимум температури повітря перекритий на 5,2°. 9 березня в Сімферополі також був перекритий абсолютний максимум температури повітря на 2.7°, склав +25.3. Попередній абсолютний максимум спостерігався в 1975 році і склав +22.6°", – йдеться в повідомленні.


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