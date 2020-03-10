У Криму був побитий температурний рекорд 45-річної давності
У Криму зафіксували температурний рекорд за кілька десятків років
У Криму зафіксували температурний рекорд за кілька десятків років
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на кримський Гідрометцентр.
Минулих вихідних, 8 і 9 березня, максимальна температура повітря становила +25,2 градусів.
"За даними АМЦ Сімферополь максимальна температура повітря 8 березня 2020 року склала +25,2°. Попередній абсолютний максимум температури повітря був зафіксований в 1999 році і склав +20.0°. Абсолютний максимум температури повітря перекритий на 5,2°. 9 березня в Сімферополі також був перекритий абсолютний максимум температури повітря на 2.7°, склав +25.3. Попередній абсолютний максимум спостерігався в 1975 році і склав +22.6°", – йдеться в повідомленні.
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- 11:33 03 березня В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
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