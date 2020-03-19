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19 марта 2020, 15:51 21

На выходных ожидают снег и ночные морозы

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19 марта 2020, 15:51 21
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В воскресенье похолодает почти по всей стране, пройдут дожди и снег
Фото: Shutterstock
В воскресенье похолодает почти по всей стране, пройдут дожди и снег

Об этом говорится в прогнозе на сайте Украинского гидрометцентра, пишет Regionews.

Завтра, 20 марта 2020, в Украине сохранится теплая погода, а 21-22 марта ожидаются осадки и похолодание.

Завтра в большинстве регионов Украины будет тепло, небольшое похолодание ожидается в северных областях. Дожди пройдут на западе страны, в других регионах - без осадков.

В субботу почти по всей стране пройдут дожди и снег с дождем, без осадков будет только на востоке Украины. Температура воздуха по стране опустится до +4 ... + 11 градусов, только на юге останутся теплые +17.

В воскресенье похолодает уже по всей стране, днем ​​температура не поднимется выше 6 градусов. На западе и в центре пройдет снег, на юге и востоке - мокрый снег, без осадков будет только в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.


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