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Из Украины пытались вывезти медицинских масок на $ 90 тысяч - МВД
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19 марта 2020, 09:12 5

Из Украины пытались вывезти медицинских масок на $ 90 тысяч - МВД

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19 марта 2020, 09:12 5
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Правоохранители провели ряд успешных операций по препятствования экспорту медицинских масок и респираторов, которые сейчас запрещены для вывоза из Украины
Фото: perito-burrito.com
Правоохранители провели ряд успешных операций по препятствования экспорту медицинских масок и респираторов, которые сейчас запрещены для вывоза из Украины

Как передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил заместитель председателя Нацполиции, начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

По его словам, 14 марта в Волынской области на границе с Польшей в пункте пропуска "Ягодин" был задержан автомобиль Renault, в котором нашли 50 тысяч респираторных масок на сумму около $50 тысяч. А в международном аэропорту "Херсон" представитель одной частной фирмы планировал пассажирским рейсом вывезти за пределы государства 21 тысячу респираторных масок заявленной стоимостью свыше $40 тысяч.

Как отмечается, сейчас 35 коробок с товаром временно изъято.

"В Борисполе изъяли 1,5 тонны медицинских масок, еще партию на харьковском рынке "Барабашово". Нам известны все эти поставщики. Проводим превентивные меры, ориентируем их на внутреннего потребителя. Чтобы никому не приходило в голову вывозить контрабандой из страны товары, которые помогут людям сохранить здоровье. Понятно, что все хотят прибыли, но не в это время", - рассказал Цуцкиридзе.

Напомним, ранее в Киеве преступники под видом СБУ украли 100 тыс медицинских масок.

13 марта из международного аэропорта "Борисполь" контрабандой пытались вывезти в ОАЭ и Рим 1,5 тонны медицинских масок.

Также на границе с Польшей изъяли более 10 тысяч контрабандных медицинских масок стоимостью 356 тысяч гривен.


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