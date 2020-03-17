Коронавірус виявили у працівника українського консульства

В одного з працівників українського консульства виявили зараження коронавірусом нового типу COVID-19

В одного з працівників українського консульства виявили зараження коронавірусом нового типу COVID-19

Як передає RegioNews, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 17 березня під час виступу з трибуни парламенту.

"Є випадки захворювання українців за кордоном, не поодинокі. В тому числі є випадок захворювання в одного з працівників консульства, який зараз лікується", – сказав он.

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Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 7 випадків зараження коронавірусом, два з яких - у Києві.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.