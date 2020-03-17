Коронавирус обнаружили у сотрудника украинского консульства

У одного из работников украинского консульства обнаружили заражение коронавирусом нового типа COVID-19

У одного из работников украинского консульства обнаружили заражение коронавирусом нового типа COVID-19

Как передает RegioNews, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль 17 марта во время выступления с трибуны парламента.

"Есть случаи заболевания украинцев за рубежом, не единичны. В том числе есть случай заболевания у одного из работников консульства, который сейчас лечится", – сказал он.

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По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 7 случаев заражения коронавирусом, два из которых - в Киеве.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.