Зеленський пригрозив Кернесу кримінальною відповідальністю

Після того, як мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що не бачить необхідності призупинення навчального процесу та закриття метро Президент України Володимир Зеленський погрозив йому кримінальною відповідальністю за невиконання карантинних заходів для запобігання поширення коронавіруса в Україні.

Фото:president.gov.ua

Після того, як мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що не бачить необхідності призупинення навчального процесу та закриття метро Президент України Володимир Зеленський погрозив йому кримінальною відповідальністю за невиконання карантинних заходів для запобігання поширення коронавіруса в Україні.

"Кожен хворий чоловік у Харкові — це буде повністю його відповідальність. Якщо він буде порушувати закон, а він починає це робити, то його особисто, чекає кримінальна відповідальність", — заявив президент в ефірі програми "Свобода слова".

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