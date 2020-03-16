Зеленский пригрозил Кернесу уголовной ответственностью
После того, как мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что не видит необходимости в приостановке учебного процесса и закрытии метро Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ему уголовной ответственностью за невыполнение карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса в Украине.
После того, как мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что не видит необходимости в приостановке учебного процесса и закрытии метро Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ему уголовной ответственностью за невыполнение карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса в Украине.
"Каждый больной человек в Харькове — это будет полностью его ответственность. Если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его лично, ждет уголовная ответственность", — заявил президент в эфире программы "Свобода слова".
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