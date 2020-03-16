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16 марта 2020, 11:15 8

Карантин: "Укрпочта" сообщила об изменениях в работе

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16 марта 2020, 11:15 8
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ПАО "Укрпочта" в условиях карантина работает в обычном режиме, но ввело некоторые изменения
Фото: facebook/ukrposhta
ПАО "Укрпочта" в условиях карантина работает в обычном режиме, но ввело некоторые изменения

Как передает RegioNews, об этом сообщил и.о. генерального директора "Укрпочты" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

В частности, вводятся следующие изменения:

1) не входить в желтую (серую) линию, если у стойки обслуживается клиент. Подходите только тогда, когда окно свободно;

2) если видите очередь, не заходите в отделение (при нормальной погоде), подождите, пожалуйста, и зайдите, когда очередь станет меньше;

3) в "Укрпочте" работают "счастливые часы", когда комиссия за оплату коммунальных платежей в 13:00 вдвое меньше, чем после. Если у вас есть такая возможность, приходите после 13:00, чтобы наименее защищенные слои населения, а также группы наибольшего риска для короновируса смогли воспользоваться нашими услугами по утрам.

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Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.


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