Чиновников Минюста задержали на взятке более миллиона долларов

СБУ задержала должностных лиц Министерства юстиции на взятке более миллиона долларов

Фото: СБУ

СБУ задержала должностных лиц Министерства юстиции на взятке более миллиона долларов

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителей структурных подразделений Министерства юстиции и Государственной уголовно-исполнительной службы Украины на вымогательстве более одного миллиона долларов неправомерной выгоды.

По данным следствия, к сделке причастны председатель комиссии по ликвидации Государственной пенитенциарной службы Украины - чиновник управления обеспечения деятельности руководства Минюста и бывший чиновник этого министерства.

При посредничестве руководителей двух киевских коммерческих структур чиновники требовали от фермера из Кировоградщины 75 тысяч долларов. В такую ​​сумму злоумышленники оценили стоимость его назначения на должность директора одного из государственных сельскохозяйственных предприятий региона. Обеспечить гарантированное получение должности заговорщики обещали через связи эксчиновника Минюста, который позиционирует себя как "теневой куратор исполнительной службы по земельным вопросам".

Кроме того злоумышленники требовали от фермера дополнительно уплаты одного миллиона долларов. Участники сделки убеждали клиента, что он "отобьют" эти деньги после назначения через сдачу в аренду земельных участков площадью более три тысячи гектаров, принадлежащих сельхозпредприятию. Сумму фигуранты дела согласились получать частями.

Трех участников коррупционной схемы правоохранители задержали в одном из столичных бизнес-центров после получения первой части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч американских долларов. А организатора - в служебном кабинете в здании Государственной пенитенциарной службы Украины.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.