У столичних автопарках можуть з'явитися 200 автобусів

На пленарному засіданні Київської міської ради 12 березня депутати підтримали рішення про оновлення міського автопарку за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку

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На пленарному засіданні Київської міської ради 12 березня депутати підтримали рішення про оновлення міського автопарку за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку

Про це повідомляється на сайті Київради, передає RegioNews.

Зазначається, що для міста буде придбано 200 нових автобусів у 2020 році в лізинг на понад 36 місяців, вартість якого 50,7 млн євро.

Рішення підтримали 78 депутатів, але навколо цього питання виникла суперечка.

Частина депутатів виступила за закупівлю автобусів білоруського виробника "МАЗ", їхні колеги почали вимагати підтримувати українського виробника і не закуповувати за кордоном.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що автобуси Києву потрібні зараз, а вітчизняного виробника потрібно стимулювати протягом довгого часу.

В ході обговорення депутати так і не змогли вирішити, у якого виробника будуть закуповувати автобуси.

Нагадаємо, на маршруті київської міської електрички збудують шість нових станцій задля покращення ситуації із запізненнями міської електрички.