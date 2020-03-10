На маршруті київської міської електрички збудують шість нових станцій

У проєкті генерального плану Києва закладено комплекс рішень задля покращення ситуації із запізненнями міської електрички

Фото: Київпастранс

У проєкті генерального плану Києва закладено комплекс рішень задля покращення ситуації із запізненнями міської електрички

Про це йдеться на Facebook-сторінці Генеральний план Києва, пише Regionews.

Міська залізниця або ж кільцева електричка у багатьох асоціюється із запізненням, незручністю, застарілістю. Чому так... Опубліковано Генеральний план Києва Четвер, 5 березня 2020 р.

Зокрема для покращення роботи електрички планується:

• Звільнення внутрішньоміського залізничного вузла від вантажних потоків та використання його в якості швидкісного рейкового пасажирського транспорту в єдиній системі з метрополітеном та швидкісним трамваєм.

• Збільшення частоти руху поїздів в години "пік" та протягом доби з 18-20 хв до 3-5 хв, що зробить цей вид громадського транспорту другим за пасажиропотоком після метрополітену.

• Київська міська електричка має бути включена у внутрішньоміську мережу залізниці зв’язків з містами приміської зони (Вишгород, Бровари, Бориспіль, Українка, Васильків, Ірпінь).

Також, на наступні 20 років, планується будівництво лівобережного пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця.

Рух міської електрички в Києві було відкрито в серпні 2009 року, з жовтня 2011-го запущено рух кільцевим маршрутом протяжністю 50,8 км. Щодня електричка перевозить близько 50,5 тис. пасажирів.